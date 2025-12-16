DOLAR
Merkezefendi'de Buz Pateni Pisti Açıldı

Merkezefendi Belediyesi, Merkezefendi Kültür Merkezi yanında kurduğu Buz Pateni Pisti'ni 12.00-22.00 saatleri arasında Mart ayına kadar ziyaretçilere açtı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 15:44
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 15:44
Merkezefendi Belediyesi, çocuklar ve ailelerin keyifli vakit geçirmesi amacıyla Merkezefendi Kültür Merkezi'nin yanında kurduğu Buz Pateni Pisti'ni vatandaşların hizmetine sundu. Renkli etkinlik alanlarıyla dikkat çeken pist, Mart ayına kadar açık kalacak.

Pist ve etkinlik alanları

Sosyal ve kültürel etkinliklerle ilçe genelinde çalışmalarını sürdüren Merkezefendi Belediyesi, çocuklar ve gençler için eğlence dolu bir buluşma noktası oluşturdu. Merkezefendi Kültür Merkezi’nin yan tarafına kurulan geniş pist, kısa sürede çocukların ve gençlerin tercih ettiği bir mekân haline geldi. Alanda sokak lezzetleri, lunapark ve alışveriş stantları ile yiyecek-içecek kioskları ziyaretçilere sunuluyor; her yaştan katılımcı için eğlence ve dinlenme alanları yer alıyor.

Ziyaret saatleri

Vatandaşlar, Buz Pateni Pisti'ne her gün 12.00 - 22.00 saatleri arasında giriş yapabilecek. Alan, Mart ayına kadar ziyarete açık olacak.

Başkan Şeniz Doğan'dan açıklama

Çocuklarımızın mutluluğunun kendileri için çok kıymetli olduğunu ifade eden Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, şöyle konuştu: "Çocuklarımızın güzel hatıralar biriktirmesini istedik. Bu düşünceyle Merkezefendi Kültür Merkezi’mizin yan tarafına büyük bir Buz Pateni Pisti kurduk. Çocuklarımız eğlenirken, ailelerimizin de keyifle vakit geçirebilmesi için sokak lezzetleri, lunapark ve alışveriş stantlarıyla alanı daha da renklendirdik. Pistimiz 12.00 - 22.00 saatleri arasında her gün Mart ayına kadar açık olacak. Tüm hemşehrilerimizi bu keyifli atmosfere davet ediyorum".

