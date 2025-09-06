DOLAR
Dünya Motokros Şampiyonası 18. Ayak Afyonkarahisar'da Başladı

Dünya Motokros Şampiyonası'nın 18. ayağı Afyonkarahisar'da başladı. 25 ülkeden 120 sporcu, 4 kategoride serbest antrenman ve sıralama turlarına çıktı.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 11:43
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 12:08
Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP Of Türkiye) 18. ayak yarışı Afyonkarahisar'da düzenleniyor. Etkinlik, Motor Sporları Merkezi'nde gerçekleştiriliyor ve kupanın heyecanı bölgeye taşındı.

Organizasyon ve Kategoriler

Motor Sporları Merkezi'ndeki organizasyon kapsamında MXGP Of Türkiye, Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası (MXWOMEN), Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) ile Dünya Gençler Motokros Şampiyonası (MX2) serbest antrenman ve sıralama turlarıyla başladı.

Katılım ve Beklentiler

Organizasyona 25 ülkeden 120 sporcu katıldı. Yarışlarda Türkiye'den 10 sporcu yer alıyor. Program, bugün antrenman ve sıralama turlarıyla devam ederken pazar günü büyük mücadeleye sahne olacak.

Yetkilinin Açıklamaları

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, gazetecilere, porcuların çok heyecanlı olduğunu vurgulayarak "Takım menajerleri, firmalar, özellikle motosiklet camiası, çarşamba başlayan NG Afyon MotoFest ile inanılmaz bir gençlik ve spor festivaline sahip oldu." dedi.

Akülke, Afyonkarahisar'daki yarışa ilişkin olarak "Bugün antrenman ve sıralama turlarıyla devam edecek organizasyon pazar günü büyük bir mücadeleye ev sahipliği yapacak. Şampiyona 4 kategoride gerçekleştirilecek. Her yıl gibi bu yıl da şampiyonun en azından bir tanesi Afyonkarahisar'da, Türkiye'de belirlenmesini istiyoruz. Özellikle yurt dışından gelen yabancılar yurt içinden gelen misafirlerle inanılmaz bir 5 gün geçiriyoruz. Artık NG Afyon Motofest ve Dünya Motokros Şampiyonası Türkiye'nin en büyük entegre gençlik ve spor festivali olarak tarihinde yerini aldı." ifadelerini kullandı.

