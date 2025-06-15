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Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025'te Çekya Şampiyonluk İle Taçlandı

Çekya, Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025 Alanya etabında erkekler finalinde Fransa'yı yenerek şampiyon oldu.

Yayın Tarihi: 15.06.2025 22:56
Güncelleme Tarihi: 15.06.2025 22:56
Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025'te Çekya Şampiyonluk İle Taçlandı

Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025 Alanya Etabı Gerçekleşti

Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025'in heyecan dolu Alanya etabı sona erdi. Çekya, erkekler finalinde Fransa'yı 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Final Mücadelesi

Alanya Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu'nun (TVF) destekleriyle gerçekleştirilen organizasyonda şampiyonluk mücadelesi, Perusic-Schweiner çifti ile Rotar-Gauthier Rat ikilisi arasında geçti. Çekyalı sporcular, ilk seti 21-13, ikinci seti ise 23-21 kazanarak şampiyonluk ipini göğüsledi.

Üçüncülük Maçı

Erkeklerde üçüncülük mücadelesinde ise Brezilyalı George-Saymon ikilisi, Avustralyalı Nicolaidis-Carracher çiftini 2-0 yenerek üçüncü sırayı elde etti.

Ödül Töreni

Karşılaşmaların ardından düzenlenen ödül töreninde, dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, TVF Başkanvekili Alper Sedat Aslandaş ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili ile organizasyon yetkilileri takdim etti.

Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025'in Alanya etabının final gününde, erkekler finalinde Çekya'dan...

Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025'in Alanya etabının final gününde, erkekler finalinde Çekya'dan Perusic-Schweiner (sağda) çifti, Fransa'dan Rotar (solda)-Gauthier Rat ikilisiyle mücadele etti.

Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025'in Alanya etabının final gününde, erkekler finalinde Çekya'dan...

Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025'in Alanya etabının final gününde, erkekler finalinde Çekya'dan Perusic-Schweiner (sağda) çifti, Fransa'dan Rotar (solda)-Gauthier Rat ikilisiyle mücadele etti.

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