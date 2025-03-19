Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'na 4 Türk Sporcu Katılacak

Çin'de düzenlenecek Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi 4 milli sporcu temsil edecek.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 11:05
Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'na 4 Türk Sporcu Katılacak

Çin'de düzenlenecek Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi 4 milli sporcu temsil edecek. Türkiye Atletizm Federasyonu'nun (TAF) yaptığı açıklamaya göre, yarışmalar 21-23 Mart tarihleri arasında Nanjing kentinde gerçekleştirilecek.

Şampiyonada Türkiye'yi Ersu Şaşma (Sırıkla atlama), Mikdat Sevler (60 metre engelli), Ertan Özkan ve Mustafa Kemal Ay (60 metre) temsil edecek.

TAF Başkanı Ahmet Karadağ, sporcuların iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini belirterek, "Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'na katılacak sporcularımıza çok güveniyoruz. Ersu Şaşma direkt finalde yarışacak. Diğer sporcularımız Ertan, Mustafa ve Mikdat'ın ise elemelerde başarılı olarak finale çıkacaklarına yürekten inanıyoruz. Değerli sporcularımızın ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerinden şüphemiz yok. Milli sporcularımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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