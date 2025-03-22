Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda Ersu Şaşma 6. Oldu

Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda Önemli Başarı
Çin'de gerçekleşen Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcu Ersu Şaşma, sırıkla atlama yarışlarında 6. sırayı elde ederek önemli bir başarıya imza attı.
Ersu Şaşma'nın Performansı
Nanjing kentinde düzenlenen şampiyona kapsamında Ersu Şaşma, sırıkla atlamada final yarışına katıldı. 5.80 metrelik atlayışıyla şampiyonayı 6. sırada tamamladı. Bu sonuç, milli sporcunun uluslararası alandaki yeteneğini bir kez daha kanıtladı. Türkiye'yi temsil eden bir diğer sporcu Mikdat Sevler ise 60 metre engelli yarışında eleme turlarını geçerek sabah seansında yarı finale yükseldi. Ancak yarı finalde yaptığı 7.81 derecesiyle final hakkı elde edemedi ve organizasyonu genel klasmanda 17. sırada tamamladı. Bu başarılar, Türk atletizminin uluslararası platformdaki yükselişini göstermektedir.
Mikdat Sevler'in Yarışmaları
Türkiye'yi temsil eden bir diğer sporcu Mikdat Sevler ise 60 metre engelli yarışında eleme turlarını geçerek sabah seansında yarı finale yükseldi. Ancak yarı finalde yaptığı 7.81 derecesiyle final hakkı elde edemedi ve organizasyonu genel klasmanda 17. sırada tamamladı.
Bu başarılar, Türk atletizminin uluslararası platformdaki yükselişini göstermektedir.