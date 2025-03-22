Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda Ersu Şaşma 6. Oldu

Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda Önemli Başarı

Çin'de gerçekleşen Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcu Ersu Şaşma, sırıkla atlama yarışlarında 6. sırayı elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

Ersu Şaşma'nın Performansı