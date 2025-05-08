Dünya Şampiyonu Halterci Ramazan Efe Yılmaz, Çankırı'da Coşkuyla Karşılandı

Peru'nun Lima kentinde düzenlenen Dünya Yıldızlar ve Gençler Halter Şampiyonası'nda bir altın ve bir gümüş madalya kazanan milli sporcu Ramazan Efe Yılmaz, memleketi Çankırı'da büyük bir törenle karşılandı.

Yıldız erkekler 61 kiloda silkmede 153 kiloyla altın, toplamda ise 261 kiloyla gümüş madalyanın sahibi olan Ramazan Efe Yılmaz, Çankırı Şehit Mehmet Ata Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi olarak dikkat çekiyor. Millî sporcu, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Çankırı Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak, Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, ailesi ve takım arkadaşları tarafından karşılandıktan sonra memleketine döndü.

Çankırı’daki karşılama etkinliği Çankırı Karatekin Parkı'nda yapıldı. Burada, Ramazan Efe Yılmaz, Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, il protokolü ve vatandaşlar tarafından davul ve zurnalar eşliğinde karşılandı.

Konuşan Çankırı Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak, Ramazan Efe Yılmaz'ı tebrik ederek, "Ramazan Efe, azmin, disiplinin, sabrın simgesidir. Bu büyük başarı yalnızca bireysel bir zafer değil, aynı zamanda ülkemizin spor alanında yükselişinin de bir göstergesidir. Onun bu başarısı, tüm gençlerimize ilham veren bir ışık olmuştur." dedi.

Ramazan Efe'nin ikinci kez dünya şampiyonu olduğunu dile getiren antrenörü Ömer Öz ise, "Avrupa rekoru da kırdı. İnşallah bu yolda, hiç bozmadan devam etmek istiyoruz. Olimpiyatlarda da olimpiyat madalyasını Çankırı'ya getirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ramazan Efe Yılmaz, dünya şampiyonluğunun kendisi için önemli bir hedef olduğunu belirterek, "Bir sonraki hedefim Los Angeles Olimpiyatları'nda Türkiye'ye ve memleketime bu gururu yaşatmak." diye konuştu.

Peru'nun Lima kentinde düzenlenen Dünya Yıldızlar ve Gençler Halter Şampiyonası'nda bir altın ve bir gümüş madalya kazanan milli sporcu Ramazan Efe Yılmaz, memleketi Çankırı'da törenle karşılandı.

Peru'nun Lima kentinde düzenlenen Dünya Yıldızlar ve Gençler Halter Şampiyonası'nda bir altın ve bir gümüş madalya kazanan milli sporcu Ramazan Efe Yılmaz, memleketi Çankırı'da törenle karşılandı.