Dünya Şampiyonu Milli Kürekçi Enes Biber'den Hedef: Olimpiyat Madalyası

Dünya Şampiyonu Enes Biber: Hedefim Olimpiyat Madalyası

Galatasaraylı milli kürekçi Enes Biber, 23 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası'nda partneri Aytimur Selçuk ile erkekler iki tek kategorisinde altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Biber, bu zaferin ardından daha büyük hedeflere odaklandığını açıkladı.

Enes Biber, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun bir hazırlık süreci geçirdiklerini vurgulayarak, "Böyle büyük bir başarı elde ettiğimiz için çok mutluyum. Tüm kışın emeği var. Her şey 6 dakikada belli oldu ama bütün yıl bunun için çalıştık. Bu madalyayı öngörüyorduk" dedi.

Son Anda Gelen Başarı

Final yarışından önce hastanede tedavi edilen Biber, "Yarıştan sonra rahatsızlandım. Antrenörüm Burak Özdemir beni hastaneye götürdü. Finalde sadece birinci olmaya odaklandım ve başından itibaren lider götürdük" ifadelerini kullandı.

Büyük Hedefler ve İddialı Planlar

Enes, gelecekteki hedeflerini ise şöyle belirtti: "Öncelikli hedefimiz Büyükler Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanmak. Orada olimpiyatlara giderek güzel dereceler elde etmeyi istiyoruz. Gençler ve 23 yaş altında elde ettiğimiz başarıları büyükler kategorisinde de devam ettirebileceğimize inanıyorum."

Küreğin zor bir spor olduğunu belirten Biber, Galatasaray Kulübü'nün desteklerine de teşekkür etti. "Son 3-4 yıldır Türkiye'deki hiçbir yarışta geçilmedim. Bu performansımı sürdürebilirsem inşallah olimpiyat madalyasını alacağım" dedi.

Gelecek Vizyonu

Galatasaray Kürek Şubesi Danışma Kurulu Üyesi Yusuf Oktar, Enes'in gelecekte büyüklerde ve olimpiyatlarda madalya alacağına inandığını belirtti. Oktar, "Enes, bu yolda büyük bir güvence verdi. İnşallah önümüzdeki yıllarda büyüklerde madalya alacak, olimpiyata giderek kürsüye çıkacak," şeklinde görüş belirtti.

Antrenör Burak Özdemir, Enes'in elemelerdeki derecelerinin madalyaya aday olduğunu vurgulayarak, "Enes, çok iyi bir şekilde çalıştı. İstiklal Marşı'mızı dinletmek ve bayrağımızı göndere çekmek istiyorlardı ve başardılar," dedi.

Enes Biber, önlerinde 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası bulunduğunu hatırlatarak, burada da altın madalya hedeflediklerini sözlerine ekledi.

23 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası'nda partneri Aytimur Selçuk ile erkekler iki tek kategorisinde altın madalya kazanan milli sporcu Enes Biber, hedefinin büyükler kategorisinde de madalyalar almak olduğunu söyledi. Galatasaray Kulübünün sporcusu olan Enes, AA muhabirine kariyeri, elde ettiği dünya şampiyonluğu ve gelecek hedefleriyle ilgili açıklamada bulundu.

23 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası'nda partneri Aytimur Selçuk ile erkekler iki tek kategorisinde altın madalya kazanan milli sporcu Enes Biber, hedefinin büyükler kategorisinde de madalyalar almak olduğunu söyledi. Galatasaray Kulübünün sporcusu olan Enes, AA muhabirine kariyeri, elde ettiği dünya şampiyonluğu ve gelecek hedefleriyle ilgili açıklamada bulundu.