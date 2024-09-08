Dünya Supersport Şampiyonası'nda Türk Motosikletçilerin Performansı

Dünya Supersport Şampiyonası'nın Fransa'daki 8. Ayağı

Fransa'nın Magny Cours Pisti'nde gerçekleştirilen Dünya Supersport Şampiyonasının 8. ayağındaki ilk yarış tamamlandı. Milli motosikletçilerden Can Öncü, Kawasaki Puccetti takımı ile 5'inci sırayı elde ederken, Bahattin Sofuoğlu ise MV Agusta Reparto Corse takımıyla 16'ncı oldu.

Yarış Sonuçları

Yarışta, EAB Racing'ten Fin pilot Niki Tuuli birinci, Motozoo ME AIR Racing'den İtalyan Federico Caricasulo ikinci ve Pata Yamaha Racing'den Hollandalı Glenn Van Straalen üçüncü olarak podyumu tamamladı.

Hava Şartları ve İkinci Yarış Bilgisi

Başlangıçta olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen ilk yarış, nihayet yapıldı. Bugün ise Fransa'daki ikinci yarışın TSİ 15.00'te gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.