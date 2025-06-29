Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası Eskişehir’de Tamamlandı

Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası, geçtiğimiz günlerde Eskişehir'de büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Yarışların sona ermesinin ardından düzenlenen kupa töreniyle sporcuların başarıları taçlandırıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kano Federasyonu ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen bu önemli şampiyona, Odunpazarı ilçesindeki Sarısungur Göleti'nde gerçekleştirildi.

Federasyonun 2025 faaliyet programında yer alan şampiyonada, 15 ilden 39 kulüpten toplam 536 sporcu kıyasıya mücadele etti. Farklı etap ve kategorilerde gerçekleşen yarışlarla sporcular, madalya ve kupa için ter döktü.

Yarışlarda kategorilerinde dereceye giren sporculara ödülleri, Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Ünal tarafından takdim edildi.

Takımlar Sıralaması:

Büyük Erkekler

1- Şişecam Spor Kulübü

2- Haliç Su Sporları Kulübü

3- İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü

Büyük Kadınlar

1- Rize Gençlik ve Spor Kulübü

2- Gündoğdu Su Sporları Spor Kulübü

3- Uludağ Atletik Spor Kulübü

Genç Erkekler

1- Samsun Büyükşehir Spor Kulübü

2- Haliç Su Sporları Kulübü

3- Gündoğdu Su Sporları Spor Kulübü

Genç Kadınlar

1- Şişecam Spor Kulübü

2- Sarıçam Belediye Spor Kulübü

3- Bozovaspor Kulübü

Minik Erkekler

1- Rize Gençlik ve Spor Kulübü

2- Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü

3- Adana Gençlik ve Spor Kulübü

Minik Kadınlar

1- Adana Gençlik ve Spor Kulübü

2- Şişecam Spor Kulübü

3- Sinop Mavi Rota Su Sporları Spor Kulübü

Şampiyona, sporcuların ve destekleyen ekiplerin başarılarıyla hafızalarda yer etti. Bu tür etkinliklerin, sporun yaygınlaşmasına büyük katkı sağladığı kaydedildi.

Eskişehir'de düzenlenen Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası, yarışların tamamlanmasının ardından kupa töreniyle sona erdi. Şampiyonada dereceye giren sporculara ve kulüplere ödülleri verildi.

Eskişehir'de düzenlenen Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası, yarışların tamamlanmasının ardından kupa töreniyle sona erdi. Şampiyonada dereceye giren sporculara ve kulüplere ödülleri verildi.