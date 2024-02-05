Dursun Özbek 'istifa etsinler' diyerek o isimlere ateş püskürdü

Dursun Özbek o isimleri hedef aldı! Bomba gibi açıklamalar yaptı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DURSUN ÖZBEK'TEN BOMBA AÇIKLAMALAR

Sarı kırmızılı kulüp Başkanı Dursun Özbek gündemde yer alan konularla ilgili önemli açıklamalar yaptı ve şu sözlere yer verdi; 'Aşağı yukarı 18, 19 aydır görevdeyiz. 2022 Haziran ayından beri görev aldık. Şu çok net, 2022 Haziran ayında, seçim döneminde biz genel kurula ne söz verdiysek hepsini hayata geçirdik, az kaldı. Bazıları kaldı. Özellikle Kemerburgaz'ın bitmesi. Florya'nın oraya taşınması. İkincisi Mecidiyeköy'de yer alan rezidansların biterek hak sahiplerine verilmesi. Bunları da Mayıs'a kadar bitirmeyi planlıyoruz. Bu konuda yoğun çalışmalar var. Başarılı mıyız, evet. Söylediğimiz her şeyi yapıyoruz. Özellikle futbolda Cumhuriyet'in 100. senesine yakışır şampiyonluk vaadimiz vardı. Şampiyon olduk, onu değerli buluyorum. Amatör branşlarda kulübümüzün mali yapısına göre en iyi, en başarılı şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Bu sene de şampiyonluğun en büyük adayı biziz. Taraftarımıza teşekkür ederiz, her konuda bizim arkamızdalar. Sahadaki performansı yukarı çekebilmek için destek gösteriyorlar. Camiama teşekkür ederim. Yönetim kurulu arkadaşlarıma teşekkür ederim. 2024 senesinde emaneti teslim edeceğimiz döneme gidiyoruz. Galatasaray'a önümüzdeki dönemin hayırlı olmasını ve işlerin daha da üste taşınması için gelecek arkadaşa başarılar dilerim. Seçim vaatlerimizin hepsi gerçekleşti, kalanlar da 4 aylık süreçte tamamlanacak. Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak için uzun zamandır çabalıyoruz. Seçim vaatlerimiz içinde vardı, Galatasaray'ın finansal bağımsızlığını önemsiyoruz. Bankalar Birliği Konsorsiyumu tarafından kontrol edilen yani başarılı olmak, finansal yapıyı düzeltmek için yapılacak hareketlerde kısıtlama var. Onun için arkadaşlarımla bu konuyu inceledik, ele aldık. A ve B planları olarak iki planımız var. Geçen divan konuşmasında da söyledim. Kısa zamanda müjde vermek için çalışıyoruz. Biz bunları sadece laf olarak değil, projelerle anlattık. Onlar da takip ediyor. Kademe kademe sona geliyoruz. Florya Projesi için görüşmeler sürüyor. Kısa zamanda açıklanır. Başlamasıyla Kemerburgaz Projesinin bitmesi bir olacak. Biz orada da divan toplantısı yaptık. Orada da görüldü, kabası bitmişti. Şimdi duvarları örülüyor. Kısa zamanda cephe kapaması başlayacak. Bu arada sahaların imalatı başladı. Burada Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'ne teşekkür ederim. Onlar sahaların yapılmasını üstlendi. Saha çalışmalarını ve ihale süreçlerini tamamladılar diye biliyorum. Çalışmalar başladı. Mayıs seçimlerine gitmeden yerleşkemizi camiaya bitmiş olarak teslim etmek istiyoruz. Bu süreçte Florya projesi başlayacak. Ben Galatasaray'a başkan olmak istiyorum gibi bir söylem olamaz. Bütün üyelerin çıkmaması gerekiyor. Camia zaten birbirini tanıyor. Üyelerin kapasitesi, neler yapabilecekleri biliniyor. Galatasaray'a hizmet dendiği zaman bu çağrı yapılır.





Hiçbir kulüp üyesi de camia ve genel kurulun çağrısını cevapsız bırakmaz. Galatasaray'da görev verilir. Biz şu an Mayıs seçimlerinden ziyade söz verilen işlerin bitmesi için çalışıyoruz. Seçime daha 4 ay var, bu süreyi hizmet anlamında değerlendirmek isteriz. Benim de arkadaşlarımın da ortak derdi var, sürdürülebilir yapıyla hizmet edilmesi. Mayıs'a kadar dönemde bunların temelini atmak istiyoruz. Sihirli değnek gibi olacak bir şey değil ama projeyi biz zaten yaptık. Seçim öncesinde genel kurul ve camiaya anlattık. İlk ve tek enlerin takımı Galatasaray diyorsak bu anlamda da ilk kulüp olması gerekiyor. Onu da başaracağız. Sürdürülebilir finansal yapının oluşturması derdindeyiz. Bu anlamda önemli çalışmalarımız var. Yeri ve sırası geldikçe anlatacağız. Hangi proje yapılırsa yapılsın, camia içinde birbirini sevmek çok önemli. Ben diyorum ki bizim en büyük başarımız bu havayı, iklimi yaratmak. Bunu yaratmazsan hangi proje olursa olsun hükümsüz. Sonuca ulaşılamaz ya da başarı yakalanamaz. Şu kadar söyleyeyim, daha önce yöneticilik veya başkanlık yapan herkesle iletişimdeyim. Her şeyi onlarla paylaşıyorum. Aldığım tepkileri de başarının bir parçası olarak görüyorum. Yoksa böyle bir şeyi sağlayamasak uyarılar yapılırdı. Biz bu konuda çalıştık. Galatasaray'ın birlik beraberlik ruhu var. Okan Hoca ile geldiğimizden beri iletişim halindeydik. Futbolculuk döneminden beri çok beğendiğim bir Galatasaraylıdır. Burada yetişen bir hoca olması da iyi oldu. Ben kendisini başarılı buluyorum. Bu sene verdiği hizmetin takdir edilmesi gerektiğini düşünüyorum. İnşallah bu sene şampiyonlukla biter ve 5. yıldızı alırız. Okan hoca ile beraber gideriz, beşinci yıldızı beraber takarız. Transfer dönemi daha bitmedi. Bu hafta da var. Çalışmalar sürüyor. Arkadaşlar yoğun şekilde çalışıyor. Boey satışı gerçek bir transfer başarısı. Biz yönetim tarafından olacak şey değil. Burak Elmas Başkan döneminde transferi yapılmış, demek ki performansında gelişme tahmin edilmiş. Sonraki dönem Okan hoca emek vermiş. Bütün faktörler değerlendirildiğinde Galatasaray'ın yıldız futbolcusu olarak çalıştı, Boey transferiyle ilgili çalışmalar önemli. Ben emeği geçen herkese teşekkür ederim. Sonraki dönemde yeni talepler oluştuktan sonra da ben ve arkadaşlarımızın emekleri var. Özellikler Erden Bey'in çalışmaları takdir edilesi. Transferlerde bunu hep istiyorum. Bundan sonraki transferlerde bizi geçmeye çalışsınlar, başka oyuncuları 30-40-50 milyona satsınlar. Ülkemiz için gurur verici. Biz bu konuda kilometre taşı olduğumuz için sevinçliyim. Fenerbahçe başkanı olan kişinin sözlerinde hep mağduriyet, hep ağlama var.





Ağzımızdan çıkan laflara dikkat edilmesi gerekiyor. Bir kulüp başkanı federasyonla kavgalı, MHK ile kavgalı, tahkim ile kavgalı, bütün takımlarla kavgalı. Kulüpler Birliği Vakfı sezon açılışında kişi şöyle dedi; Bu sene şampiyon olmak için fıtratımda olan ve olmayan elimden gelen gelmeyen her şeyi yapacağım dedi. Orada 20 tane farklı takım vardı. Hepsi futbol için önemli. 20 takımın da gönlünde şampiyonluk var. Sen bir başkan olarak bunları 19 takıma söyledin. Böyle şey söylenir mi? Sen bu ifadelerin arkasındaysan Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı görevini bırak diye çağrıda bulundum. Bugün de tekrarlıyorum. Hemen istifa etmesi gerekiyor. Sonra Fenerbahçe Kulüp Başkanı olarak istediğini söyleyebilirsin. Kaç kişi Haziran ayında yeni başkan ve yeni yönetim kuruluna inandı bilmiyorum. Geçtiğimiz dönem divan kurulu başkanları kendi aralarında toplanıp sohbet ediyor. Biz onları davet ettik, bir araya gelindi. Ben de hoş geldiniz diyerek ayrıldım. Fenerbahçe divan başkanı bir süre sonra beni aradı. Siz Ali Koç'un başkan olarak kalması bizim için iyi demişsiniz dedi. Ben de sen oradaydın, ne zaman böyle bir cümle duydun dedim, duymadım dedi. Demek ki böyle bir algı içindeler. Ben başkanlığı bırakacağım, kulüp zaten 10 seneye yakındır şampiyon olamıyor, bu normal mi diye herkes soruyor. Kendisi aslında bu sene şampiyonluğu bırakacağım, ben şampiyon olayım demeye çalışıyor. Bu konuşmayı kime söylüyor bulmak zor. Şampiyonluk bir emeklilik ikramiyesi değil dedim. Sahada mücadele edersin, kazanırsan şampiyon olunur. Kazanamazsan unut. 10 seneye yakın süredir şampiyon olamamaları travmatik bir durum. Bunun çaresi kavgayla değil, mücadeleyle olur. Benim onlara bir ağabey tavsiyem var, yeşil saha içinde kalın ve enerjinizi performansı daha üst seviyeye çekmek için harcayın. Hakem hatalarıyla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Mukayese edildiğinde Galatasaray'ın kayırıldığı, takım lehine yaklaşımlar olduğu söyleniyor, böyle bir algıdalar. Başkan, yardımcı, çalışanı, hepsi böyle bakıyor. İncelendiği zaman çok net standartlarda sapma olmasa biz onların 10 puan üstünde olurduk. Verilen ve verilmeyen penaltılar, gösterilen kartlar var. Bütün bunları dikkate aldığınızda asıl mağdurun biz olduğumuzu herkesin kabul etmesi gerekir. Böyle bir şey olamaz. Algıyla çalışan tek kulüp Fenerbahçe. Göğsünü gere gere bir de bizim yaptığımızı söylüyor.'