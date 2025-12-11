DOLAR
Erbaş'tan Kütahyaspor-Eskişehirspor Öncesi 'Şampiyonluk' Mesajı

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Kütahyaspor-Eskişehirspor maçı öncesi "Bu yolun sonu şampiyonluk olacak" diyerek takıma destek verdi.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 18:26
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 18:26
TFF 3. Lig 4. Grup mücadelesi öncesi destek

TFF 3. Lig 4. Grup'ta Cumartesi günü lider Kütahyaspor, kendi sahasında ligin 3. sırasında yer alan Eskişehirspor'u konuk etmeye hazırlanıyor. Kritik karşılaşma öncesinde MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş önemli açıklamalarda bulundu.

Erbaş, Kütahyaspor'un son haftalardaki üstün performansına dikkat çekerek takımın sahada ortaya koyduğu mücadeleyle yine galibiyete uzanacağına inandığını belirtti.

"Bu yolun sonu şampiyonluk olacak. Her zaman olduğu gibi maddi ve manevi olarak şehrimizin takımı Kütahyaspor’un yanındayız. Son 8 haftada gol yemeden 8 galibiyet alarak bizleri gururlandıran takımımızın bu hafta da sahada kazanarak yoluna devam edecektir. Bu yolun sonu şampiyonluk olacaktır."

Milletvekili Erbaş, Kütahyaspor’un gösterdiği istikrarlı çıkışın hem şehirde hem de taraftarlar arasında büyük bir heyecan oluşturduğunu ifade ederek takıma başarılar diledi.

MHP KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ AHMET ERBAŞ AÇIKLAMALARDA BULUNDU. (ARŞİV)

