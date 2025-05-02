Dursun Özbek, Kayak Federasyonu Başkanı Süleyman Şahin'i Ziyaret Etti

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Süleyman Şahin'i ziyaret ederek, kendisine tebriklerini iletti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, bu anlamlı ziyaret sırasında Özbek, Şahin'e başkanlık görevine atanması dolayısıyla hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Görüşme sırasında federasyonun geleceği ve gelişimi hakkında değerlendirmeler yapıldı.

Galatasaray camiası adına iyi dileklerini ileten Özbek, ayrıca Şahin'e üzerinde Galatasaray logosu bulunan bir formayı hediye etti. Bu ziyaretin, iki kurum arasında işbirliği ve dostluk bağlarını güçlendireceği öngörülüyor.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek (solda), Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Süleyman Şahin'i (sağda) ziyaret etti.