Dusan Alimpijevic, Sırbistan Milli Basketbol Takımı'nın Yeni Başantrenörü

Dusan Alimpijevic, 3 yıllık sözleşmeyle Sırbistan Milli Basketbol Takımı'nın başantrenörlüğüne getirildi. 39 yaşındaki çalıştırıcı Beşiktaş'tan ayrılıyor.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 17:33
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 17:33
Dusan Alimpijevic, Sırbistan Milli Basketbol Takımı'nın Yeni Başantrenörü

Dusan Alimpijevic, Sırbistan Milli Takımı'nın başına geçti

Sırbistan Basketbol Federasyonu'ndan resmi atama

Sırbistan Milli Basketbol Takımında başantrenörlük görevine Dusan Alimpijevic getirildi. Sırbistan Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 2023-2024 sezonundan bu yana Beşiktaş'ı çalıştıran 39 yaşındaki Sırp başantrenör ile 3 yıllık sözleşme imzalanacağının belirtildiği kaydedildi.

Açıklamada, Alimpijevic'in Avrupa'da başarılı sonuçlar aldığı ve yeni nesil Sırp antrenörlerin lideri olduğu vurgulandı. Federasyon, Dusan Alimpijevic'in milli takımı en üst düzeyde çalıştırmak için yeterli uzmanlığa, otoriteye ve enerjiye sahip olduğunu ifade etti.

Hatırlanacağı üzere, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda son 16 turunda elenen Sırbistan'da, daha önce başantrenör olan Svetislav Pesic ile yollar ayrılmıştı.

İLGİLİ HABERLER

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsunspor'dan Dijital Hamle: Mobil Uygulama ve Taraftar Kart Tanıtıldı
2
Türk Telekom’da Yavuz Gültekin ve Kris Bankston: 'Bu Sezon Şampiyonluğa Talibiz'
3
Luca Banchi İtalya Milli Basketbol Takımı'nın Başantrenörü Oldu
4
Ziraat Türkiye Kupası: 3. Eleme Turu Maç Programı Açıklandı
5
Alperen Şengün: EuroBasket 2025 'İnanılmaz' Bir Turnuva
6
Avrupa Deniz Küreği ve Sahil Şampiyonası 8-12 Ekim'de Antalya'da

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar