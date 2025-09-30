Dusan Alimpijevic, Sırbistan Milli Basketbol Takımı'nın Yeni Başantrenörü

Dusan Alimpijevic, Sırbistan Milli Takımı'nın başına geçti

Sırbistan Basketbol Federasyonu'ndan resmi atama

Sırbistan Milli Basketbol Takımında başantrenörlük görevine Dusan Alimpijevic getirildi. Sırbistan Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 2023-2024 sezonundan bu yana Beşiktaş'ı çalıştıran 39 yaşındaki Sırp başantrenör ile 3 yıllık sözleşme imzalanacağının belirtildiği kaydedildi.

Açıklamada, Alimpijevic'in Avrupa'da başarılı sonuçlar aldığı ve yeni nesil Sırp antrenörlerin lideri olduğu vurgulandı. Federasyon, Dusan Alimpijevic'in milli takımı en üst düzeyde çalıştırmak için yeterli uzmanlığa, otoriteye ve enerjiye sahip olduğunu ifade etti.

Hatırlanacağı üzere, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda son 16 turunda elenen Sırbistan'da, daha önce başantrenör olan Svetislav Pesic ile yollar ayrılmıştı.