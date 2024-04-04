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Dusan Tadic tarihe geçecek muhteşem gole imza attı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor'u konuk etti ve karşılaşma futbolseverlere nefes kesen anlar yaşattı. Maçın kırılma anı ise sarı-lacivertli ekibin deneyimli yıldızı Dusan Tadic'in orta sahadan attığı muhteşem golle geldi. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 04.04.2024 18:43
Güncelleme Tarihi: 04.04.2024 18:43
Dusan Tadic tarihe geçecek muhteşem gole imza attı

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, evinde Adana Demirspor'u ağırladı. Maç, sarı-lacivertli takımın 4-2'lik galibiyetiyle sonuçlandı ve bu mücadelede adeta parlayan isim, sahanın yıldızlarından Dusan Tadic oldu. Sırp oyuncu, attığı golle maçın kaderini belirledi.

Dusan Tadic'in performansı ve özellikle attığı gol, maçın en unutulmaz anları arasında yerini aldı. 71. dakikada yaşanan olayda, Adana Demirspor kalecisinin yaptığı hatalı pas sonucu orta sahada topu kapan Tadic, çok uzak mesafeden yaptığı soğukkanlı vuruşu, taraftarların hafızasına kazındı. Bu muhteşem gol, Fenerbahçe'nin haftaya damgasını vuracak nitelikteydi.

 

TAM TAMINA 47.2 METRE

TAM TAMINA 47.2 METRE

Uzun yıllar sonra yaşanan bir ilk olan Dusan Tadic'in Adana Demirspor ağlarına gönderdiği gol, Fenerbahçe'nin Süper Lig tarihinde unutulmayacak bir anı oluşturdu. Opta'nın verilerine göre, 2014/15 sezonundan bu yana sarı-lacivertli takımın en uzak mesafeden attığı gol olan bu müthiş vuruş, 47.2 metrelik bir mesafeden gerçekleşti.

Maç sonrası yapılan açıklamalarda ise Dusan Tadic, bu önemli golle ilgili duygularını paylaştı. Tadic, "Kariyerim boyunca böyle uzaktan bir gol atmamıştım, bu benim için bir ilk oldu. Bu tür anları sık sık yaşamıyoruz. Ancak asıl önemli olan 3 puanı alabilmekti. Takım olarak güzel bir performans sergiledik ve taraftarlarımızı mutlu etmeyi başardık." şeklinde konuştu. Tadic'in bu açıklamaları, futbolseverler arasında büyük bir heyecan ve memnuniyet yarattı.

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