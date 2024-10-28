Trendyol Süper Lig: 10. Hafta Özeti

Futbol: Trendyol Süper Lig'de Son Durum
Trendyol Süper Lig'de 10. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından lider Galatasaray, konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek namağlup liderliğini sürdürdü.
Haftanın Kapanış Maçı
Galatasaray, 10. haftanın kapanış maçında, Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Bu önemli derbiden 2-1 galip ayrılan Galatasaray, puanını 28'e yükselterek en yakın rakibi Samsunspor ile arasındaki 6 puanlık farkı korudu. Beşiktaş ise ligdeki ilk yenilgisini aldı.
Diğer Maç Sonuçları
Trendyol Süper Lig'de bu hafta oynanan diğer maçların sonuçları ise şöyle:
- Adana Demirspor - Net Global Sivasspor: 2-4
- Atakaş Hatayspor - Bellona Kayserispor: 0-1
- Kasımpaşa - Samsunspor: 1-4
- Göztepe - Trabzonspor: 2-1
- Gaziantep FK - TÜMOSAN Konyaspor: 3-1
- Corendon Alanyaspor - Onvo Antalyaspor: 1-2
- Fenerbahçe - Sipay Bodrum FK: 2-0
- RAMS Başakşehir - ikas Eyüpspor: 1-1
- Galatasaray - Beşiktaş: 2-1
Puan Durumu
10. hafta sonunda oluşan puan durumu:
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|VP
|Galatasaray
|10
|9
|2
|0
|28
|27
|Samsunspor
|10
|7
|2
|1
|20
|10
|Fenerbahçe
|9
|6
|2
|1
|20
|13
|Beşiktaş
|9
|6
|1
|2
|18
|12
|ikas Eyüpspor
|10
|4
|4
|2
|15
|16
|Göztepe
|9
|3
|3
|3
|11
|15
11. Hafta Programı
11. hafta maç programı ise şöyle:
- 1 Kasım Cuma: Gaziantep FK - Göztepe (20.00)
- 2 Kasım Cumartesi: Net Global Sivasspor - Çaykur Rizespor (13.30)
- 2 Kasım Cumartesi: Bellona Kayserispor - Adana Demirspor (16.00)
- 2 Kasım Cumartesi: Beşiktaş - Kasımpaşa (19.00)
- 3 Kasım Pazar: TÜMOSAN Konyaspor - RAMS Başakşehir FK (13.30)
- 3 Kasım Pazar: ikas Eyüpspor - Atakaş Hatayspor (16.00)
- 3 Kasım Pazar: Sipay Bodrum FK - Corendon Alanyaspor (16.00)
- 3 Kasım Pazar: Trabzonspor - Fenerbahçe (19.00)
- 4 Kasım Pazartesi: Samsunspor - Onvo Antalyaspor (20.00)
Bu haftaki mücadeleler futbolseverleri heyecanlandıracak.