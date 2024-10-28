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Trendyol Süper Lig: 10. Hafta Özeti

Galatasaray, Beşiktaş'ı yenerek 10. haftayı namağlup lider tamamladı. İşte maç sonuçları ve puan durumu.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 23:21
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 23:21
Trendyol Süper Lig: 10. Hafta Özeti

Futbol: Trendyol Süper Lig'de Son Durum

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından lider Galatasaray, konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek namağlup liderliğini sürdürdü.

Haftanın Kapanış Maçı

Galatasaray, 10. haftanın kapanış maçında, Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Bu önemli derbiden 2-1 galip ayrılan Galatasaray, puanını 28'e yükselterek en yakın rakibi Samsunspor ile arasındaki 6 puanlık farkı korudu. Beşiktaş ise ligdeki ilk yenilgisini aldı.

Diğer Maç Sonuçları

Trendyol Süper Lig'de bu hafta oynanan diğer maçların sonuçları ise şöyle:

  • Adana Demirspor - Net Global Sivasspor: 2-4
  • Atakaş Hatayspor - Bellona Kayserispor: 0-1
  • Kasımpaşa - Samsunspor: 1-4
  • Göztepe - Trabzonspor: 2-1
  • Gaziantep FK - TÜMOSAN Konyaspor: 3-1
  • Corendon Alanyaspor - Onvo Antalyaspor: 1-2
  • Fenerbahçe - Sipay Bodrum FK: 2-0
  • RAMS Başakşehir - ikas Eyüpspor: 1-1
  • Galatasaray - Beşiktaş: 2-1

Puan Durumu

10. hafta sonunda oluşan puan durumu:

Takım O G B M A VP
Galatasaray 10 9 2 0 28 27
Samsunspor 10 7 2 1 20 10
Fenerbahçe 9 6 2 1 20 13
Beşiktaş 9 6 1 2 18 12
ikas Eyüpspor 10 4 4 2 15 16
Göztepe 9 3 3 3 11 15

11. Hafta Programı

11. hafta maç programı ise şöyle:

  • 1 Kasım Cuma: Gaziantep FK - Göztepe (20.00)
  • 2 Kasım Cumartesi: Net Global Sivasspor - Çaykur Rizespor (13.30)
  • 2 Kasım Cumartesi: Bellona Kayserispor - Adana Demirspor (16.00)
  • 2 Kasım Cumartesi: Beşiktaş - Kasımpaşa (19.00)
  • 3 Kasım Pazar: TÜMOSAN Konyaspor - RAMS Başakşehir FK (13.30)
  • 3 Kasım Pazar: ikas Eyüpspor - Atakaş Hatayspor (16.00)
  • 3 Kasım Pazar: Sipay Bodrum FK - Corendon Alanyaspor (16.00)
  • 3 Kasım Pazar: Trabzonspor - Fenerbahçe (19.00)
  • 4 Kasım Pazartesi: Samsunspor - Onvo Antalyaspor (20.00)

Bu haftaki mücadeleler futbolseverleri heyecanlandıracak.

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