Trendyol Süper Lig: 10. Hafta Özeti

Futbol: Trendyol Süper Lig'de Son Durum

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından lider Galatasaray, konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek namağlup liderliğini sürdürdü.

Haftanın Kapanış Maçı

Galatasaray, 10. haftanın kapanış maçında, Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Bu önemli derbiden 2-1 galip ayrılan Galatasaray, puanını 28'e yükselterek en yakın rakibi Samsunspor ile arasındaki 6 puanlık farkı korudu. Beşiktaş ise ligdeki ilk yenilgisini aldı.

Diğer Maç Sonuçları

Trendyol Süper Lig'de bu hafta oynanan diğer maçların sonuçları ise şöyle:

Adana Demirspor - Net Global Sivasspor: 2-4

Atakaş Hatayspor - Bellona Kayserispor: 0-1

Kasımpaşa - Samsunspor: 1-4

Göztepe - Trabzonspor: 2-1

Gaziantep FK - TÜMOSAN Konyaspor: 3-1

Corendon Alanyaspor - Onvo Antalyaspor: 1-2

Fenerbahçe - Sipay Bodrum FK: 2-0

RAMS Başakşehir - ikas Eyüpspor: 1-1

Galatasaray - Beşiktaş: 2-1

Puan Durumu

10. hafta sonunda oluşan puan durumu:

Takım O G B M A VP Galatasaray 10 9 2 0 28 27 Samsunspor 10 7 2 1 20 10 Fenerbahçe 9 6 2 1 20 13 Beşiktaş 9 6 1 2 18 12 ikas Eyüpspor 10 4 4 2 15 16 Göztepe 9 3 3 3 11 15

11. Hafta Programı

11. hafta maç programı ise şöyle:

1 Kasım Cuma: Gaziantep FK - Göztepe (20.00)

2 Kasım Cumartesi: Net Global Sivasspor - Çaykur Rizespor (13.30)

2 Kasım Cumartesi: Bellona Kayserispor - Adana Demirspor (16.00)

2 Kasım Cumartesi: Beşiktaş - Kasımpaşa (19.00)

3 Kasım Pazar: TÜMOSAN Konyaspor - RAMS Başakşehir FK (13.30)

3 Kasım Pazar: ikas Eyüpspor - Atakaş Hatayspor (16.00)

3 Kasım Pazar: Sipay Bodrum FK - Corendon Alanyaspor (16.00)

3 Kasım Pazar: Trabzonspor - Fenerbahçe (19.00)

4 Kasım Pazartesi: Samsunspor - Onvo Antalyaspor (20.00)

Bu haftaki mücadeleler futbolseverleri heyecanlandıracak.