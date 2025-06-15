Düzce'de Tarihi İpekyolu Trail Koşusu Coşkuyla Gerçekleşti

Düzce'de Tarihi İpekyolu Trail Koşusu Düzenlendi

Düzce'de gerçekleştirilen "Tarihi İpekyolu Trail Koşusu", 25 şehirden 250 sporcunun katılımıyla büyük bir heyecanla yapıldı. Etkinlik, Düzce Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Düzce Belediyesi, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Düzce Üniversitesi, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Çilimli Belediyesi işbirliğiyle Konuralp bölgesinde gerçekleşti.

Start Verildi

Vali Selçuk Aslan, milattan önce 3. yüzyıla kadar uzanan Prusias Ad Hypium Antik Kenti önünde bulunan başlangıç noktasında sporculara başarılar dileyerek koşunun startını verdi.

Parkurlar ve Yarışma Detayları

Yarışma, biri 20, diğeri 13 kilometre uzunluğunda iki parkurda toplamda 108 kategoride düzenlendi. Yarışmacılar, 25 şehirden geldikleri bu organizasyonda, antik kentin bitiş çizgisine ulaşabilmek için kıyasıya mücadele etti.

Katılımcılar, 13 kilometrelik su kemerleri parkurunu takip ederek Hatipli Ketenciler, Kemer Kasım, Yörük ve Konuralp güzergahlarından geçerken, 20 kilometrelik İpekyolu parkurunda ise Roma Köprüsü, Aynalı, Yenivakıf, Çalılık ve Kaymakçı mevkilerini izleyerek bölgenin tarihi zenginliklerini de gözlemleme fırsatı buldular.

Ödüller ve İkramlar

Yarış sonunda, Vali Yardımcısı Furkan Alpay, Çilimli Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, Kültür ve Turizm İl Müdürü Esra Alemdaroğlu gibi protokol üyeleri, kategorilerinde ilk 3'e giren sporculara madalya, kupa ve plaket takdim etti. Dereceye giren sporcular aynı zamanda para ödülü de kazandı.

Etkinlik sonunda katılımcılara Konuralp pilavı ikram edilerek halk oyunları gösterisi sergilendi.

Katılımcıların Görüşleri

Organizasyona Şırnak'tan katılan Ramazan Değer, Düzce'nin parkurunun çok güzel olduğunu, bu nedenle arkadaşlarıyla birlikte geldiğini belirtti. İstanbul'dan gelen Muhammet Ayar ise yaklaşık 4 yıldır koşu sporuyla ilgilendiğini ve Düzce'nin tarihi açısından keyifli bir parkur sunduğuna dikkat çekti. Kocaelili sporcu Arif Avcı da Düzce'nin tarihi dokusunun mükemmel olduğunu ve doğayla iç içe bir yer olduğunu ifade etti.

Düzce'de gerçekleştirilen "Tarihi İpekyolu Trail Koşusu" 25 şehirden 250 sporcunun katılımıyla Konuralp bölgesinde gerçekleştirildi.

Düzce'de gerçekleştirilen "Tarihi İpekyolu Trail Koşusu" 25 şehirden 250 sporcunun katılımıyla Konuralp bölgesinde gerçekleştirildi.