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Ecem Güzel'in Paris 2024 Yolculuğu: Yelken Branşında İlerleyiş

Milli yelkenci Ecem Güzel, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ILCA 6 kategorisinde 18. sırada yer aldı.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 19:15
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 19:15
Ecem Güzel'in Paris 2024 Yolculuğu: Yelken Branşında İlerleyiş

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Yelken Heyecanı

Milli yelkenci Ecem Güzel, ILCA 6 kategorisinde üçüncü gününde 43 sporcu arasında 18'inci sırada yer alarak önemli bir başarı gösterdi.

Yarışlar Marsilya Marina'da Devam Ediyor

Marsilya Marina'da gerçekleşen organizasyonda Ecem Güzel, dördüncü yarışı 21'inci, beşinci yarışı 22'nci ve altıncı yarışı 9'uncu sırada tamamladı.

Madalya İçin Mücadele

Yarışlar, yarın iki ek yarış ile devam edecek. ILCA 6 kategorisinde 10 yarış sonunda ilk 10'a girmeyi başaran sporcular madalya yarışına katılma hakkı kazanacak.

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