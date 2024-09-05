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Ecem Taşın Çavdar, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Bronz Madalya İçin Mücadele Edecek

Ecem Taşın Çavdar, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda bronz madalya için yarışacak.

Yayın Tarihi: 05.09.2024 13:05
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 13:05
Ecem Taşın Çavdar, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Bronz Madalya İçin Mücadele Edecek

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Bütün Gözler Ecem Taşın Çavdar'da

Paris 2024 Paralimpik Oyunları öncesinde, kadınlar 48 kilo J1 kategorisinde Ecem Taşın Çavdar, bronz madalya mücadelesine çıkmaya hazırlanıyor. Bu önemli etkinlik, Champ-de-Mars Arena'da gerçekleşiyor.

Judoda Yarı Final Sırasında Heyecan Dolu Anlar

Milli sporcu Ecem Taşın Çavdar, yarı finalde Japon sporcu Shizuka Hangai ile karşılaştı. Mücadelede altın puan ile rakibine yenilen Ecem, akşam seansında bronz madalya karşılaşması için ringe çıkacak.

Önemli Bir Fırsat

Bronz madalya maçı, Ecem için büyük bir fırsat oluşturmakta. Türk judosunun uluslararası alandaki gururlu temsilcisi olan Ecem, her zaman olduğu gibi bu karşılaşmada da elinden geleni yapmayı hedefliyor.

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