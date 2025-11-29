Eczacıbaşı Dynavit, THY deplasmanında — Vodafone Sultanlar Ligi 8. Hafta

Eczacıbaşı Dynavit, THY deplasmanına hazırlanıyor
Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi’nin 8. haftasında deplasmanda Türk Hava Yolları ile karşılaşacak.
Hazırlıklar
Turuncu-beyazlı ekip, karşılaşma hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Ekip günü tek idmanla tamamladı ve müsabaka öncesi hazırlıklarını tamamlamak için sahaya çıktı.
Karşılaşma Detayları
Türk Hava Yolları - Eczacıbaşı Dynavit maçı, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanacak. Karşılaşma yarın saat 16.00’da başlayacak.
Müsabaka, TRT Spor Yıldız ve Tabii ekranlarından naklen yayınlanacak.
ECZACIBAŞI DYNAVİT, VODAFONE SULTANLAR LİGİ’NİN 8. HAFTASINDA DEPLASMANDA TÜRK HAVA YOLLARI İLE KARŞILAŞACAK. KARŞILAŞMA HAZIRLIKLARINA TÜM HIZIYLA DEVAM EDEN TURUNCU-BEYAZLILAR, GÜNÜ TEK İDMANLA TAMAMLADI.