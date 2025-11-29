Eczacıbaşı Dynavit, THY deplasmanında — Vodafone Sultanlar Ligi 8. Hafta

Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi 8. haftasında Türk Hava Yolları ile Burhan Felek’te yarın 16.00’da karşılaşacak; müsabaka TRT Spor Yıldız ve Tabii’den naklen yayınlanacak.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 14:41
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 14:41
Eczacıbaşı Dynavit, THY deplasmanında — Vodafone Sultanlar Ligi 8. Hafta

Eczacıbaşı Dynavit, THY deplasmanına hazırlanıyor

Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi’nin 8. haftasında deplasmanda Türk Hava Yolları ile karşılaşacak.

Hazırlıklar

Turuncu-beyazlı ekip, karşılaşma hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Ekip günü tek idmanla tamamladı ve müsabaka öncesi hazırlıklarını tamamlamak için sahaya çıktı.

Karşılaşma Detayları

Türk Hava Yolları - Eczacıbaşı Dynavit maçı, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanacak. Karşılaşma yarın saat 16.00’da başlayacak.

Müsabaka, TRT Spor Yıldız ve Tabii ekranlarından naklen yayınlanacak.

