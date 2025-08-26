DOLAR
Eczacıbaşı Dynavit, Yaprak Erkek'in Sözleşmesini 3 Yıl Uzattı

Eczacıbaşı Dynavit, milli smaçör Yaprak Erkek'in sözleşmesini 3 yıl uzattı; kulüp oyuncunun takımın geleceğinde kilit rol oynayacağını vurguladı.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 20:39
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 20:39
Eczacıbaşı Dynavit, Yaprak Erkek'in Sözleşmesini 3 Yıl Uzattı

Eczacıbaşı Dynavit, Yaprak Erkek'in Sözleşmesini 3 Yıl Uzattı

Milli smaçör kulüpte kalıyor

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, milli smaçör Yaprak Erkek'in sözleşmesini 3 yıl uzattığını açıkladı.

Turuncu-beyazlı kulübün açıklamasında, "Sahada sergilediği yüksek performans, bitmeyen enerjisi ve mücadele azmiyle taraftarlarımızın takdirini kazanan Yaprak, kulübümüzün geleceğe dönük vizyonunda kilit bir rol üstlenmeye devam edecektir." ifadeleri yer aldı.

Kulüp, açıklamada bu vurgularla oyuncunun takımın geleceğindeki önemine dikkat çekti.

