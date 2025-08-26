Eczacıbaşı Dynavit, Yaprak Erkek'in Sözleşmesini 3 Yıl Uzattı
Milli smaçör kulüpte kalıyor
Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, milli smaçör Yaprak Erkek'in sözleşmesini 3 yıl uzattığını açıkladı.
Turuncu-beyazlı kulübün açıklamasında, "Sahada sergilediği yüksek performans, bitmeyen enerjisi ve mücadele azmiyle taraftarlarımızın takdirini kazanan Yaprak, kulübümüzün geleceğe dönük vizyonunda kilit bir rol üstlenmeye devam edecektir." ifadeleri yer aldı.
Kulüp, açıklamada bu vurgularla oyuncunun takımın geleceğindeki önemine dikkat çekti.