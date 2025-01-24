Edin Visca: Türk Futbolunda İstikrarın Sembolü

Türk Futbolunda İstikrarın Sembolü: Edin Visca

Türkiye'de Başakşehir ve Trabzonspor formalarıyla 14. sezonunu geçiren Bosna Hersekli oyuncu Edin Visca, toplamda 498 resmi karşılaşmaya çıkarak 129 gol ve 153 asistle dikkat çekti. Yıldız futbolcu, özellikle hücumda sağladığı katkılarla takımlarının vazgeçilmezleri arasında yer aldı.

Başakşehir'den Trabzonspor'a Uzanan Yolculuk

Edin Visca, 2011-2012 sezonunda Bosna Hersek'in Zeljeznicar takımından transfer olduğu Başakşehir ile 10,5 yıl boyunca büyük başarılara imza attı. 2021-2022 sezonunda Trabzonspor'a 4,3 milyon avroya katılan oyuncu, yeni sözleşme ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıl daha bordo-mavili formayı giyecek.

Başarılı Performansıyla Dikkat Çekti

Visca, Türkiye Süper Lig'inde 392 maça çıkarak rakip fileleri 100 kez havalandırdı. Eski takımı Başakşehir'de 310 lig maçında 85 gol atan Visca, Trabzonspor'da da 82 karşılaşmada 15 gol kaydetti.

Şampiyonluklar ve Kariyer Dönemleri

Yıldız futbolcu, Başakşehir ile 2019-2020 sezonunda, Trabzonspor ile ise 2021-2022 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşadı. Ayrıca, 2022-2023 sezonunda Trabzonspor'un Süper Kupa ve 2013-2014'te Başakşehir'in TFF 1. Lig şampiyonluğu kadrosunda yer aldı.

Önemli Bir İstatistik: Asist Lideri

Edin Visca, Türkiye Süper Lig'inde toplam 119 asist yaparak, bu alanda en fazla asist gerçekleştiren oyuncu konumuna yükseldi. Geçtiğimiz sezon Galatasaray'a karşı yaptığı asistle bu başarıyı elde etti.

Talihsiz Sakarlıklarıyla Geçen Sezon

2022-2023 sezonunda sakatlıklar nedeniyle zor bir dönem geçiren Visca, ligin 2. haftasında kolundan sakatlandı ve ardı ardına yaşadığı sakatlıklarla toplamda 13 lig maçında görev alabildi.

Centilmenliği ile Dikkat Çekti

Edin Visca, 498 karşılaşmada yalnızca 2 kez kırmızı kart görmesiyle de Türk futbolunda centilmenliğiyle ön plana çıktı. Bu özelliği, onun kariyerine değer katan önemli bir unsurdur.