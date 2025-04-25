Edirne'de Uluslararası Meriç Kürek Yarışları'nın İlk Günü Geride Kaldı

Edirne şehrinde gerçekleştirilen Uluslararası Meriç Kürek Yarışları’nın ilk gün müsabakaları başarıyla tamamlandı. Meriç Nehri üzerinde konumlanan 2000 metrelik parkurda yapılan organizasyonda, 15, 17 ve 19 yaş altı ile akademi kategorilerinde eleme yarışları gerçekleştirildi.

Yarışların ilk gününde performans sergileyen sporcular, elemeleri geçerek hafta sonu yapılacak finallerde mücadele etme hakkı kazandı. Bu heyecan dolu finaller, katılan genç yeteneklerin performanslarını sergileme fırsatı bulacağı önemli bir platform olacak.

Yarışmalar, yarın 17 yaş altı kategorisindeki müsabakalarla devam edecek. Organizasyon, pazar günü sona erecek ve sporcuların emeklerinin ödüllerle taçlanacağı büyük bir finale ev sahipliği yapacak.

Edirne’de düzenlenen Uluslararası Meriç Kürek Yarışları’nın ilk gün müsabakaları sona erdi. Elemeleri geçen sporcular, hafta sonu gerçekleştirilecek finallerde mücadele etme hakkı kazandı.

Edirne’de düzenlenen Uluslararası Meriç Kürek Yarışları’nın ilk gün müsabakaları sona erdi. Elemeleri geçen sporcular, hafta sonu gerçekleştirilecek finallerde mücadele etme hakkı kazandı.