Edirne'de Üniversiteler Türkiye Judo Şampiyonası Tamamlandı

Üniversiteler Türkiye Judo Şampiyonası Edirne'de Gerçekleşti

Trakya Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Üniversiteler Türkiye Judo Şampiyonası, final müsabakalarıyla sona erdi. Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi 75. Yıl Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve iki gün süren bu heyecan dolu organizasyonda, 33 üniversiteden toplam 239 öğrenci judo tatamiye çıktı.

Derecelerin Belirlendiği Final Müsabakaları

Lig formatında düzenlenen şampiyonada, Kocaeli Üniversitesi birinciliği elde ederek şampiyon oldu. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ikinci olurken, Trakya Üniversitesi ve Balıkesir Üniversitesi üçüncülüğü paylaştı. Final karşılaşmalarının ardından düzenlenen ödül töreni ile dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Trakya Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Üniversiteler Türkiye Judo Şampiyonası, final müsabakalarıyla sona erdi. Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi 75. Yıl Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve iki gün süren organizasyonda, 33 üniversiteden 239 öğrenci mücadele etti.

Trakya Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Üniversiteler Türkiye Judo Şampiyonası, final müsabakalarıyla sona erdi. Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi 75. Yıl Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve iki gün süren organizasyonda, 33 üniversiteden 239 öğrenci mücadele etti.