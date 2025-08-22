DOLAR
Edson Alvarez İstanbul'da: Fenerbahçe için geldi

Fenerbahçe ile prensip anlaşması sağlanan Edson Alvarez, ailesiyle Londra'dan özel uçakla İstanbul'a geldi; Devin Özek tarafından karşılandı.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 15:28
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 15:30
Edson Alvarez İstanbul'da: Fenerbahçe için geldi

Edson Alvarez İstanbul'a geldi

Fenerbahçe ile prensip anlaşması sonrası sağlık kontrolleri için başkent değil İstanbul

Fenerbahçe'nin kiralık transferi konusunda prensip anlaşmasına vardığı Edson Alvarez, İstanbul'a ulaştı.

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne, ailesiyle birlikte Londra'dan kalkan özel uçak ile gelen Alvarez'i, Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek karşıladı.

Oyuncu, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere açıklama yapmadan özel araçla terminalden ayrıldı.

Fenerbahçe'nin kiralık transferi konusunda prensip anlaşmasına vardığı Edson Alvarez, (ortada)...

Fenerbahçe'nin kiralık transferi konusunda prensip anlaşmasına vardığı Edson Alvarez, (ortada), ailesi ile birlikte İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'nin kiralık transferi konusunda prensip anlaşmasına vardığı Edson Alvarez, (ortada)...

