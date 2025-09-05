DOLAR
EHF Erkekler Avrupa Kupası: eykoz Belediyespor, DEPSAŞ Enerji As ve Spor Toto 1. Tur Maçlarında

eykoz Belediyespor, DEPSAŞ Enerji As ve Spor Toto, EHF Erkekler Avrupa Kupası 1. tur maçlarında belirlenen tarihlerde sahaya çıkacak.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 08:50
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 08:50
EHF Erkekler Avrupa Kupası'nda Türk Takımları 1. Turda

EHF Erkekler Avrupa Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden eykoz Belediyespor, DEPSAŞ Enerji As ve Spor Toto, 1. tur maç programlarında karşılaşmalara çıkacak.

eykoz Belediyespor

eykoz Belediyespor, EHF Erkekler Avrupa Kupası 1. tur ilk maçında 6 Eylül 2025 tarihinde Macaristan'ın Balatonfüredi KSE takımıyla Balaton Szabadido es Konferencia Központ Salonu'nda TSİ 19.00'da karşılaşacak. Karşılaşmanın rövanşı ise 7 Eylül 2025 Pazar günü yine aynı salonda TSİ 19.00'da oynanacak.

DEPSAŞ Enerji As

DEPSAŞ Enerji As, 1. tur ilk maçını 7 Eylül 2025 Pazar günü TSİ 20.00'de Kosova'nın Peja kentinde, KH Besa Famgas ile Karagaci Spor Salonu'nda yapacak. Rövanş maçı 13 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 12.00'de Ankara'da Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Tesisleri'nde oynanacak.

Spor Toto

Spor Toto, 1. tur ilk maçında İtalya'nın Raimond Sassari takımıyla 12 Eylül 2025 Cuma günü saat 18.00'de Ankara'da THF Tesisleri'nde karşılaşacak. Rövanş mücadelesi de aynı sahada 14 Eylül 2025 Pazar günü saat 18.00'de oynanacak.

Türk takımlarının Avrupa arenasındaki bu önemli randevuları, hem kulüpler hem de hentbolseverler için belirleyici olacak.

