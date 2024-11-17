EHF Kadınlar Avrupa Kupası: Görele Belediyespor, WAT Atzgersdorf'a Yenilerek Veda Etti

EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda Sonuç

Bu yıl EHF Kadınlar Avrupa Kupası 3. tur rövanş maçında, Görele Belediyespor, Avusturya'nın WAT Atzgersdorf takımına 35-26 yenilerek turnuvadan elendi.

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Viyana'daki Hans Lackner Spor Salonu'nda gerçekleşen mücadelede, WAT Atzgersdorf ilk yarıyı 19-16 önde kapattı. Karşılaşmanın ikinci yarısında da üstünlüğünü sürdüren ev sahibi ekip, maçı 35-26'lık skorla kazanarak adını bir üst tura yazdırdı.

Öte yandan, aynı salonda daha önce oynanan ilk maçta da Görele Belediyespor, WAT Atzgersdorf'a 35-32'lik skorla mağlup olmuştu. Bu sonuçla birlikte Görele Belediyespor, Avrupa Kupası'na veda etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.