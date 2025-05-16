Ekaterina Atalık, Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası'nda Birinci Oldu

Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası'nda Ekaterina Atalık Zaferi

2025 Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası, 9-15 Mayıs tarihleri arasında Balıkesir'de gerçekleştirildi. Yarışmaya 25 ilden 99 sporcu katıldı ve büyük bir rekabet yaşandı. Uluslararası Usta (IM) Ekaterina Atalık, bu zorlu yarışmada birinci gelerek şampiyonluğunu ilan etti.

Ödüller ve Dereceler

Şampiyonanın sonuçlarına göre, ödül sıralaması şu şekilde gerçekleşti: IM Ekaterina Atalık birinci, Ezgi Mutlu ikinci, ve WFM Elif Zeren Yıldız üçüncü sırayı aldı. Organizasyonda toplam 700 bin lira para ödülü dağıtıldı. Dereceye giren sporculara ayrıca Arzum tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı'ndan Açıklama

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın, şampiyonanın ardından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: "Sporcularımızın mutlulukla ayrıldığı, memnuniyet dolu ifadelerini duyduğumuz bir şampiyona süreci yaşadık. Arzum'un 17 yıldır sürdürdüğü bu değerli destek, kadın satrancının Türkiye'deki gelişiminde önemli bir yapı taşıdır. Bu sene de Arzum ailemizle birlikte bu şampiyonayı gerçekleştirmekten mutluluk duyduk, çok teşekkür ederiz. Şampiyonamızın başarıyla gerçekleştirilmesinde bizlerin yanında olan Çetin Yayıncılık'a, BKM Okullarına, sporcularımızı en güzel şekilde ağırlayan Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze ve her zaman yanımızda olan Gençlik ve Spor Bakanlığımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Şampiyonaya katılan tüm sporcularımızı ve emeği geçen herkesi kutluyorum."

Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası'nda, 2025 yılının şampiyonu Uluslararası Usta (IM) Ekaterina Atalık oldu. 25 ilden 99 sporcunun madalya mücadelesi verdiği şampiyona, Balıkesir'de gerçekleştirildi. Organizasyonu, IM Ekaterina Atalık birinci, Ezgi Mutlu ikinci ve WFM Elif Zeren Yıldız da üçüncü sırada tamamladı.

Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası'nda, 2025 yılının şampiyonu Uluslararası Usta (IM) Ekaterina Atalık oldu. 25 ilden 99 sporcunun madalya mücadelesi verdiği şampiyona, Balıkesir'de gerçekleştirildi. Organizasyonu, IM Ekaterina Atalık birinci, Ezgi Mutlu ikinci ve WFM Elif Zeren Yıldız da üçüncü sırada tamamladı.