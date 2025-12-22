Gürespor Evinde 66-47 Kazandı — Namağlup Liderlik Sürüyor
Maçın özeti
Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi (KBBL) A Grubu’nda mücadele eden Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor, evinde Bursa temsilcisi Yasav Uludağ Atletik’i 66-47 yenerek namağlup liderliğini sürdürdü.
Güre Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi ekip, ilk çeyreği 15-10 önde tamamladı ve soyunma odasına 31-19 üstünlükle girdi. İkinci yarıda da kontrollü oyununu sürdüren Edremit temsilcisi, üçüncü çeyreği 46-38 önde bitirdi.
Son periyotta savunma sertliğini artıran Gürespor, rakibine yalnızca 9 sayı şansı tanıyarak maçı 66-47 kazanmayı başardı. Bu sonuçla takım, oynadığı dördüncü maçtan da galibiyetle ayrılarak liderlik koltuğunu korudu.
Tribünde kimler vardı?
Karşılaşmayı tribünden Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, İlçe Emniyet Müdürü Burak Lehimer, Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Cebeci, önceki dönem Belediye Başkanı Kamil Saka, Kulüp Başkanı Serdar Akgül ve ana sponsor Ferhatoğlu Group Yönetim Kurulu Başkanı M. Agah Ferhatoğlu takip etti.
İlerleyen takvim
Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor önümüzdeki haftayı bay geçecek. Takım, ligin 7. haftasında sahasında EvoLog Daçka Şerifali ile karşılaşacak.
