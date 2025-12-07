Elazığspor İnegölspor Maçı Biletlerini Ücretsiz Yaptı

Seza Çimento Elazığspor’un galibiyeti sonrası yönetimden tribünlere çağrı

Elazığspor Yönetim Kurulu, İnegölspor ile oynanacak karşılaşma için biletleri ücretsiz ilan etti. Karar, Seza Çimento Elazığspor’un 6-0’lık Kepezspor galibiyetinin ardından şampiyonluk umutlarının yeniden canlanması üzerine alındı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 12 Aralık Cuma günü Elazığ Atatürk Stadyumunda oynanacak olan Sultan Su İnegölspor müsabakasının biletleri, Elazığspor Yönetim Kurulu tarafından karşılanacaktır. Taraftarlar, biletlerini maç günü stadyum gişelerinden ücretsiz olarak temin edebilecektir.

Kulübün açıklaması: "12 Aralık Cuma günü Elazığ Atatürk Stadyumu’nda oynanacak olan Sultan Su İnegölspor müsabakasının biletleri, Elazığspor Yönetim Kurulu tarafından karşılanacaktır. Taraftarlarımız, biletlerini maç günü stadyum gişelerinden ücretsiz olarak temin edebilecektir. Bu şehrin umudu, bu şehrin nefesi tribünden yükselir. Omuz omuza, tek yürek Elazığspor" denildi.

Yönetimin bu hamlesi, tribün desteğini artırmayı ve takımın şampiyonluk yolundaki motivasyonunu yükseltmeyi amaçlıyor.

