Elazığspor U16 2-1 Beşiktaş U16: "İyiliğe Kanat Aç" Dostluk Maçı

Beşiktaş Jimnastik Kulübü tarafından yürütülen "İyiliğe Kanat Aç" sosyal sorumluluk projesi kapsamında Elazığspor ile Beşiktaş U16 takımları dostluk maçında karşı karşıya geldi.

Maç Detayları

Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Elazığspor U16 2 - Beşiktaş U16 1 şeklinde sonuçlandı. Ev sahibi ekibin gollerini Özkan Bal ve Muhammed Sefa Gül kaydederken, Beşiktaş'ın tek golünü Kerem attı.

Katılımcılar ve Atmosfer

Karşılaşmada Elazığ Vali Yardımcıları Ömer Faruk Ateş ve Armağan Yazıcı, İl Özel İdare Genel Sekreteri Cemil Yatkın, Elazığspor Başkanı Ahmet Feti Yılmaz ile yöneticiler, Beşiktaş yönetim kurulu üyeleri, TJK Elazığ Hipodrom Müdürü Muhammet Demirçelik, antrenörler ve sporcular hazır bulundu.

Dostluk ve centilmenlik çerçevesinde geçen mücadelede genç futbolcuların performansı izleyicilerden takdir topladı. Karşılaşma sonrası iki takım ve yöneticiler saha içinde birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.

