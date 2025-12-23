DOLAR
42,82 -0,03%
EURO
50,61 -0,46%
ALTIN
6.124,87 -0,35%
BITCOIN
3.713.022,47 1,9%

Elazığspor U16 2-1 Beşiktaş U16: "İyiliğe Kanat Aç" Dostluk Maçı

Beşiktaş'ın "İyiliğe Kanat Aç" projesi kapsamında Elazığ'da oynanan U16 dostluk maçında Elazığspor 2-1 üstünlük sağladı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 17:15
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 17:32
Elazığspor U16 2-1 Beşiktaş U16: "İyiliğe Kanat Aç" Dostluk Maçı

Elazığspor U16 2-1 Beşiktaş U16: "İyiliğe Kanat Aç" Dostluk Maçı

Beşiktaş Jimnastik Kulübü tarafından yürütülen "İyiliğe Kanat Aç" sosyal sorumluluk projesi kapsamında Elazığspor ile Beşiktaş U16 takımları dostluk maçında karşı karşıya geldi.

Maç Detayları

Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Elazığspor U16 2 - Beşiktaş U16 1 şeklinde sonuçlandı. Ev sahibi ekibin gollerini Özkan Bal ve Muhammed Sefa Gül kaydederken, Beşiktaş'ın tek golünü Kerem attı.

Katılımcılar ve Atmosfer

Karşılaşmada Elazığ Vali Yardımcıları Ömer Faruk Ateş ve Armağan Yazıcı, İl Özel İdare Genel Sekreteri Cemil Yatkın, Elazığspor Başkanı Ahmet Feti Yılmaz ile yöneticiler, Beşiktaş yönetim kurulu üyeleri, TJK Elazığ Hipodrom Müdürü Muhammet Demirçelik, antrenörler ve sporcular hazır bulundu.

Dostluk ve centilmenlik çerçevesinde geçen mücadelede genç futbolcuların performansı izleyicilerden takdir topladı. Karşılaşma sonrası iki takım ve yöneticiler saha içinde birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.

"İYİLİĞE KANAT AÇ" SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KAPSAMINDA ELAZIĞSPOR İLE BEŞİKTAŞ U16 TAKIMLARI...

"İYİLİĞE KANAT AÇ" SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KAPSAMINDA ELAZIĞSPOR İLE BEŞİKTAŞ U16 TAKIMLARI DOSTLUK MAÇINDA KARŞI KARŞIYA GELDİ.

"İYİLİĞE KANAT AÇ" SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KAPSAMINDA ELAZIĞSPOR İLE BEŞİKTAŞ U16 TAKIMLARI...

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Serkan Özbalta TFF'ye seslendi: "Çok yıpranıyoruz"
2
Beşiktaşlı Taraftarlar Kadıköy'de: 2 Bin Kişi 30 Otobüsle Şükrü Saracoğlu'na Geldi
3
Elazığspor U16 2-1 Beşiktaş U16: "İyiliğe Kanat Aç" Dostluk Maçı
4
Kayserispor: İlk Yarıda 2 Hoca, Sadece 2 Galibiyet
5
Kocaelispor 3-1 Erzurumspor FK — Ziraat Türkiye Kupası (C Grubu)
6
Kayserispor Süper Lig'de Beraberlikte Zirvede: 17 Maçta 9 Beraberlik
7
Kayserispor 15 Puanla Süper Lig'de Kritik Süreçte

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi