Elias Jelert, Galatasaray'ın 203. Yabancı Futbolcusu Oldu

Elias Jelert Galatasaray'a Katıldı

Galatasaray, Danimarkalı sağ bek Elias Jelert ile anlaşarak, tarihindeki 203. yabancı futbolcuyu bünyesine kattı. Sarı-kırmızılı yönetim, bu transferle birlikte kulübün yabancı futbolcu sayısını 203'e çıkardı.

Geçmiş Yıllardan Geleneğe

Sarı-kırmızılılar, 1959 sezonundan itibaren Türk futbol liginde yer alan birçok yabancı futbolcuyla, 6 kıta ve 52 ülkeden toplamda 201 oyuncuyla sözleşme imzaladı. Son iki sezonun Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray, transfere Hakim Ziyech'in bonservisini alarak başladı.

Yerli ve Yabancı Futbolcular

Galatasaray, daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe'de oynamış Belçikalı santrfor Michy Batshuayi ile birlikte transfer dönemini açtı. Elias Jelert, Danimarka'nın Kopenhag takımından geldi ve böylece Galatasaray tarihindeki üçüncü Danimarkalı futbolcu oldu. Daha önce Victor Nelsson ve Mathias Ross gibi isimler sarı-kırmızılı formayı giymişti.

Galatasaray, 1959 yılından bu yana en fazla yabancı transferini Brezilyalı futbolcularla yaparak, bu alanda 24 'Sambacı'ya kadrosunda yer verdi. Yugoslavya ve Romanya ise sırasıyla 16 ve 15 futbolcuyla takip ediyor.

Türk Asıllı Yabancılar

Galatasaray'da, başka ülkelerin vatandaşı olan 7 Türk asıllı futbolcu da forma giymiştir. Bu oyuncular arasında, Kubilay Türkyılmaz, Hakan Yakın, Eren Derdiyok gibi isimler bulunmaktadır.

Galatasaray'ın Yabancı Futbolcuları

Galatasaray'ın tarih boyunca kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şu şekildedir:

Brezilya: 24 oyuncu

24 oyuncu Yugoslavya: 16 oyuncu

16 oyuncu Romanya: 15 oyuncu

15 oyuncu Fransa: 10 oyuncu

10 oyuncu Almanya: 9 oyuncu

Not: Sonradan Türk vatandaşlığına geçmiş futbolcular, bu haberde yabancı olarak değerlendirilmiştir.