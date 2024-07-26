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Elias Jelert, Galatasaray'ın Avusturya Kampına Katıldı

Galatasaray'a yeni transfer Elias Jelert, Avusturya kampında takımla birlikte çalışmalara başladı.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 01:38
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 01:38
Elias Jelert, Galatasaray'ın Avusturya Kampına Katıldı

Elias Jelert Galatasaray Avusturya Kampında

Galatasaray, Danimarka'nın Kopenhag Kulübünden transfer ettiği 21 yaşındaki sağ bek Elias Jelert'i Avusturya kampına dahil etti.

İlk Adımlarını Attı

Genç futbolcu, kamp için önce uçakla Avusturya'nın Salzburg kentine, ardından kara yoluyla Steiermark eyaletinin Irdning kasabasına ulaştı.

Kamp Karşılaması

Jelert'i, Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu ve Futbol Direktörü Cenk Ergün karşıladı. Ayrıca, Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Maruf Güneş, Danimarkalı futbolcu Victor Nelsson ve kulüp yetkilileri de burada bulunmaktaydı.

Başarı Dilekleri

Galatasaray kulübü, otelde düzenlediği bir karşılama etkinliğiyle, Kulüp Başkanı Dursun Özbek ve Teknik Direktör Okan Buruk tarafından Jelert'e hoş geldin diyerek başarı diledi.

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