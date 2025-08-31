Elias Jelert Southampton'a Kiralandı: Satın Alma Opsiyonu 8,5 Milyon Avro

Elias Jelert Southampton'a kiralandı

Galatasaray, Danimarkalı futbolcu Elias Jelert Kristensen'in 2025-2026 sezonu için İngiltere ekibi Southampton'a satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Anlaşma Detayları

Kulübün NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Southampton, Galatasaray'a 300 bin avro tutarında geçici transfer bedeli ödeyecek ve ek olarak maksimum 250 bin avro tutarında bonus öngörülüyor. Futbolcunun ücretleri ise transfer süresince Southampton tarafından karşılanacak.

Açıklamada, satın alma opsiyonunun kullanılması halinde Southampton tarafından Galatasaray'a 8 milyon 500 bin avro tutarında transfer bedeli ödeneceği ve futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek karın %10'luk bölümünün Galatasaray'a verileceği belirtildi.

Oyuncu Performansı

22 yaşındaki Elias Jelert, geçen sezon Galatasaray formasıyla 35 maçta görev aldı.