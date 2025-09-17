Elvira Süleyman Kamaloğlu Dünya Güreş Şampiyonası'nda 5. oldu

Zagreb'te 55 kilo kategorisinde mücadele etti

Türkiye Güreş Federasyonu'nun açıklamasına göre, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nın kadınlar 55 kilo kategorisinde milli güreşçi Elvira Süleyman Kamaloğlu turnuvayı 5. olarak tamamladı.

Repesaj mücadelesinde Moldavalı Mihaiela Samoil ile karşılaşan Elvira, maçta 8-0 öndeyken rakibini tuşla yenerek bronz madalya maçına çıkma hakkı kazandı.

Bronz madalya karşılaşmasında Japon Sowaka Uchida'ya yenilen milli sporcu, organizasyonu 5. sırada bitirdi.