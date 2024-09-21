Emlak Konut, 18. Erciyes Kupası'nda Fırtına Gibi Esti

Basketbol: 18. Erciyes Kupası Kadınlar Turnuvası

Kayseri'de gerçekleştirilen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda dikkat çeken bir mücadeleye tanıklık edildi. Turnuvanın heyecanında Emlak Konut, Danilo's Pizza Bursa Ant Spor ile karşı karşıya geldi.

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Rakibiyle zorlu bir mücadele veren Emlak Konut, maçı 99-63 gibi farklı bir skorla kazanmayı başardı.

Bu sonuçla, Emlak Konut turnuvadaki güçlü performansını kanıtlayarak, izleyenlerden tam not aldı.

Kayseri'deki bu turnuva, kadın basketbolu açısından büyük bir önem taşıyor ve genç yeteneklerin sahneye çıktığı bir platform oluşturuyor.

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda, Emlak Konut ile Danilo's Pizza Bursa Ant Spor, Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu'nunda karşılaştı.

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda, Emlak Konut ile Danilo's Pizza Bursa Ant Spor, Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu'nunda karşılaştı.

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda, Emlak Konut ile Danilo's Pizza Bursa Ant Spor, Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu'nunda karşılaştı.