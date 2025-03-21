Emlak Konut, Beşiktaş BOA'yı Geçerek Finale Yükseldi

Emlak Konut, ING Kadınlar Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş BOA'yı 91-86 mağlup ederek finale yükseldi.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 22:55
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 22:55
Emlak Konut, Beşiktaş BOA'yı Geçerek Finale Yükseldi

Emlak Konut, Tarihinde İlk Finale Yükseldi

Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonundaki nefes kesen ikinci maçta Emlak Konut, Beşiktaş BOA'yı 91-86 mağlup ederek tarihinde ilk kez finale adını yazdırdı. Bu zaferle Emlak Konut, 23 Mart Pazar günü finale yükseleyerek ÇİMSA ÇBK Mersin ile karşılaşacak.

Mücadeleye Hazırlık ve İlk Periyot

Karşılaşma, takımların karşılıklı basketleriyle başladı. Beşiktaş BOA, dış atışlardan ve boyalı alandan bulduğu sayılarla ilk periyodu 23-19 önde tamamladı.

İkinci Çeyrek Değişimi

İkinci çeyrekte performansını artıran Emlak Konut, Parks-Ndour ikilisinin katkılarıyla skoru lehine çevirdi ve soyunma odasına 46-42 üstün gitti.

Üçüncü Periyot Stratejisi

Üçüncü periyodun başında her iki takım da hızlı hücumlarla skor buldu. Beşiktaş, 23. dakikada farkı 1 sayıya indirerek maça tutunmaya çalıştı ancak Emlak Konut, Parks'ın kritik dış atışıyla farkı 29. dakikada 13 sayıya kadar çıkardı ve son bölüme 69-56 önde girdi.

Dördüncü Çeyrek Heyecanı

Dördüncü çeyreğe hızlı başlayan Emlak Konut, 32. dakikada farkı 18 sayıya çıkardı: 56-74. Ancak Beşiktaş, Başantrenör Aziz Akkaya'nın oyundan ihraç edilmesinin ardından peş peşe bulduğu basketlerle kontrolü ele geçirdi ve 38. dakikada farkı 1 sayıya indirdi: 81-82. Kalan bölüm büyük bir heyecanla geçerken, kritik basketler bulan Emlak Konut, mücadeleyi 91-86 kazanarak finale yükseldi.

Sakatlık ve İhraçlar

Beşiktaş BOA'da başantrenör Aziz Akkaya, hakeme itirazları nedeniyle ikinci kez teknik faul verilerek 32. dakikada oyundan ihraç edildi. Ayrıca, karşılaşmanın 15. dakikasında sakatlanan Beşiktaşlı oyuncu Elif Bayram, oyundan çıkmak zorunda kaldı.

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