Emre Can, Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası'nda Dünya Kupası'na Gitmeyi Başardı

Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası Sona Erdi

Karadağ'ın Petrovac kasabasında gerçekleştirilen Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası başarıyla tamamlandı. Bu yıl 43 ülkeden 404 sporcu mücadele etti ve zorlu karşılaşmalar yaşandı.

Emre Can Dünya Kupası'na Katılıyor

Türk satrancının önemli isimlerinden Büyükusta (GM) Emre Can, şampiyonadaki etkileyici performansıyla 2025 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti. İlgili federasyon tarafından yapılan açıklamalarda, Emre Can'ın başarısı Türk satrancı için büyük bir gurur kaynağı olarak vurgulandı.

Diğer Başarılı Sporcular

Milli sporcularımızdan Atilla Kuru ve Arda Çamlar uluslararası usta (IM) unvanlarını kazanırken, Rüzgar Odabaşı ise usta adayı (CM) unvanına layık görüldü. Bu başarılar, Türkiye'nin satranç alanında uluslararası düzeydeki yükselişini sürdürdüğünün kanıtı niteliği taşıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.