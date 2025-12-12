Özbelsan Sivasspor, Arca Çorum FK maçına hazır

Trendyol 1. Lig’in 17. haftasında sahasında Çorum FK'yı konuk edecek olan Özbelsan Sivasspor, hazırlıklarını bugün yapılan antrenmanla tamamladı.

Hazırlıkta neler yapıldı?

Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından ekip pas ve top koruma çalışmaları yaptı ve antrenmanı duran top ile tamamladı.

Çalışmanın ardından kırmızı-beyazlılar, kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Maç bilgisi

Özbelsan Sivasspor - Arca Çorum FK karşılaşması, yarın saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

