Akrobasi Sporunda Gençlere Eğitimli Kullanım Uyarısı

Akrobasi Sporcusu Birkan Polat'tan Gençlere Tavsiye

Türkiye'de akrobasi alanında adını duyuran sporcu Birkan Polat, motosiklet tutkusunu gençlerle paylaşıyor. 30 yaşındaki akrobasi pilotu, Erzincan'da düzenlenen 3. Motofest Festivaline katılarak, motosiklet gösterileriyle izleyicilerin ilgisini çekti.

Çocukluk Yıllarından Bugüne

Birkan Polat, çocuk yaşlarında bisiklet tamirciliği yaparken akrobasi sporuyla tanıştı ve bu alanda Türkiye şampiyonlukları elde etti. 2018 ve 2019 yıllarında Türkiye Motosiklet Akrobasi Şampiyonu olan Polat, uluslararası arenada da 70 akrobasi gösterisi gerçekleştirdi.

Güvenli Sürüş İçin Öneriler

Polat, gençlere motosikletin eğitimli ve dikkatli kullanılması gerektiğini belirterek, "Motosiklet ekipmanlı ve eğitimli bir şekilde kullanıldığında tamamen güvenli bir spordur ve güvenli bir ulaşım aracıdır" ifadesinde bulundu. Eğitimi ve ekipmanları ön planda tutarak, spor yapmanın yanı sıra güvenli sürüş için tavsiyeler sundu.

Polat, "Ben insanlara bu sporu tamamen trafiğe kapalı alanlarda yapmayı tavsiye ediyorum. Kask, mont, eldiven, dizlik ve korumalarla bu sporu yapmalarını tavsiye ediyorum. Sonuçta, motosiklete zevk almak için biniyoruz" diyerek güvenliğin önemine vurgu yaptı.

Uluslararası Hedefler

Polat, gelecekte Avrupa'daki yarışmalarda da iyi dereceler elde etmek ve Türkiye'yi uluslararası platformda temsil etmek istediklerini duyurdu.

Çocuk yaşlarda çırak olarak başladığı bisiklet tamirciliğinde akrobasi sporuyla tanışarak Türkiye şampiyonlukları elde eden Birkan Polat, motosiklet tutkunu gençleri eğitimli, dikkatli ve ekipmanlı sürüşe davet ediyor. 3. Motofest Festivaline katılmak üzere Erzincan'a gelen 30 yaşındaki akrobasi pilotu Birkan Polat, motosikletiyle yaptığı gösterilerle vatandaşların beğenisini kazandı.

Çocuk yaşlarda çırak olarak başladığı bisiklet tamirciliğinde akrobasi sporuyla tanışarak Türkiye şampiyonlukları elde eden Birkan Polat, motosiklet tutkunu gençleri eğitimli, dikkatli ve ekipmanlı sürüşe davet ediyor. 3. Motofest Festivaline katılmak üzere Erzincan'a gelen 30 yaşındaki akrobasi pilotu Birkan Polat, motosikletiyle yaptığı gösterilerle vatandaşların beğenisini kazandı.

Çocuk yaşlarda çırak olarak başladığı bisiklet tamirciliğinde akrobasi sporuyla tanışarak Türkiye şampiyonlukları elde eden Birkan Polat, motosiklet tutkunu gençleri eğitimli, dikkatli ve ekipmanlı sürüşe davet ediyor. 3. Motofest Festivaline katılmak üzere Erzincan'a gelen 30 yaşındaki akrobasi pilotu Birkan Polat, motosikletiyle yaptığı gösterilerle vatandaşların beğenisini kazandı.

Çocuk yaşlarda çırak olarak başladığı bisiklet tamirciliğinde akrobasi sporuyla tanışarak Türkiye şampiyonlukları elde eden Birkan Polat, motosiklet tutkunu gençleri eğitimli, dikkatli ve ekipmanlı sürüşe davet ediyor. 3. Motofest Festivaline katılmak üzere Erzincan'a gelen 30 yaşındaki akrobasi pilotu Birkan Polat, motosikletiyle yaptığı gösterilerle vatandaşların beğenisini kazandı.

Çocuk yaşlarda çırak olarak başladığı bisiklet tamirciliğinde akrobasi sporuyla tanışarak Türkiye şampiyonlukları elde eden Birkan Polat, motosiklet tutkunu gençleri eğitimli, dikkatli ve ekipmanlı sürüşe davet ediyor. 3. Motofest Festivaline katılmak üzere Erzincan'a gelen 30 yaşındaki akrobasi pilotu Birkan Polat, motosikletiyle yaptığı gösterilerle vatandaşların beğenisini kazandı.

Çocuk yaşlarda çırak olarak başladığı bisiklet tamirciliğinde akrobasi sporuyla tanışarak Türkiye şampiyonlukları elde eden Birkan Polat, motosiklet tutkunu gençleri eğitimli, dikkatli ve ekipmanlı sürüşe davet ediyor. 3. Motofest Festivaline katılmak üzere Erzincan'a gelen 30 yaşındaki akrobasi pilotu Birkan Polat, motosikletiyle yaptığı gösterilerle vatandaşların beğenisini kazandı.

Çocuk yaşlarda çırak olarak başladığı bisiklet tamirciliğinde akrobasi sporuyla tanışarak Türkiye şampiyonlukları elde eden Birkan Polat, motosiklet tutkunu gençleri eğitimli, dikkatli ve ekipmanlı sürüşe davet ediyor. 3. Motofest Festivaline katılmak üzere Erzincan'a gelen 30 yaşındaki akrobasi pilotu Birkan Polat, motosikletiyle yaptığı gösterilerle vatandaşların beğenisini kazandı.

Çocuk yaşlarda çırak olarak başladığı bisiklet tamirciliğinde akrobasi sporuyla tanışarak Türkiye şampiyonlukları elde eden Birkan Polat, motosiklet tutkunu gençleri eğitimli, dikkatli ve ekipmanlı sürüşe davet ediyor. 3. Motofest Festivaline katılmak üzere Erzincan'a gelen 30 yaşındaki akrobasi pilotu Birkan Polat, motosikletiyle yaptığı gösterilerle vatandaşların beğenisini kazandı.

Çocuk yaşlarda çırak olarak başladığı bisiklet tamirciliğinde akrobasi sporuyla tanışarak Türkiye şampiyonlukları elde eden Birkan Polat, motosiklet tutkunu gençleri eğitimli, dikkatli ve ekipmanlı sürüşe davet ediyor. 3. Motofest Festivaline katılmak üzere Erzincan'a gelen 30 yaşındaki akrobasi pilotu Birkan Polat, motosikletiyle yaptığı gösterilerle vatandaşların beğenisini kazandı.

Çocuk yaşlarda çırak olarak başladığı bisiklet tamirciliğinde akrobasi sporuyla tanışarak Türkiye şampiyonlukları elde eden Birkan Polat, motosiklet tutkunu gençleri eğitimli, dikkatli ve ekipmanlı sürüşe davet ediyor. 3. Motofest Festivaline katılmak üzere Erzincan'a gelen 30 yaşındaki akrobasi pilotu Birkan Polat, motosikletiyle yaptığı gösterilerle vatandaşların beğenisini kazandı.

Çocuk yaşlarda çırak olarak başladığı bisiklet tamirciliğinde akrobasi sporuyla tanışarak Türkiye şampiyonlukları elde eden Birkan Polat, motosiklet tutkunu gençleri eğitimli, dikkatli ve ekipmanlı sürüşe davet ediyor. 3. Motofest Festivaline katılmak üzere Erzincan'a gelen 30 yaşındaki akrobasi pilotu Birkan Polat, motosikletiyle yaptığı gösterilerle vatandaşların beğenisini kazandı.

Çocuk yaşlarda çırak olarak başladığı bisiklet tamirciliğinde akrobasi sporuyla tanışarak Türkiye şampiyonlukları elde eden Birkan Polat, motosiklet tutkunu gençleri eğitimli, dikkatli ve ekipmanlı sürüşe davet ediyor. 3. Motofest Festivaline katılmak üzere Erzincan'a gelen 30 yaşındaki akrobasi pilotu Birkan Polat, motosikletiyle yaptığı gösterilerle vatandaşların beğenisini kazandı.

Çocuk yaşlarda çırak olarak başladığı bisiklet tamirciliğinde akrobasi sporuyla tanışarak Türkiye şampiyonlukları elde eden Birkan Polat, motosiklet tutkunu gençleri eğitimli, dikkatli ve ekipmanlı sürüşe davet ediyor. 3. Motofest Festivaline katılmak üzere Erzincan'a gelen 30 yaşındaki akrobasi pilotu Birkan Polat, motosikletiyle yaptığı gösterilerle vatandaşların beğenisini kazandı.

Çocuk yaşlarda çırak olarak başladığı bisiklet tamirciliğinde akrobasi sporuyla tanışarak Türkiye şampiyonlukları elde eden Birkan Polat, motosiklet tutkunu gençleri eğitimli, dikkatli ve ekipmanlı sürüşe davet ediyor. 3. Motofest Festivaline katılmak üzere Erzincan'a gelen 30 yaşındaki akrobasi pilotu Birkan Polat, motosikletiyle yaptığı gösterilerle vatandaşların beğenisini kazandı.

Çocuk yaşlarda çırak olarak başladığı bisiklet tamirciliğinde akrobasi sporuyla tanışarak Türkiye şampiyonlukları elde eden Birkan Polat, motosiklet tutkunu gençleri eğitimli, dikkatli ve ekipmanlı sürüşe davet ediyor. 3. Motofest Festivaline katılmak üzere Erzincan'a gelen 30 yaşındaki akrobasi pilotu Birkan Polat, motosikletiyle yaptığı gösterilerle vatandaşların beğenisini kazandı.

Çocuk yaşlarda çırak olarak başladığı bisiklet tamirciliğinde akrobasi sporuyla tanışarak Türkiye şampiyonlukları elde eden Birkan Polat, motosiklet tutkunu gençleri eğitimli, dikkatli ve ekipmanlı sürüşe davet ediyor. 3. Motofest Festivaline katılmak üzere Erzincan'a gelen 30 yaşındaki akrobasi pilotu Birkan Polat, motosikletiyle yaptığı gösterilerle vatandaşların beğenisini kazandı.

Çocuk yaşlarda çırak olarak başladığı bisiklet tamirciliğinde akrobasi sporuyla tanışarak Türkiye şampiyonlukları elde eden Birkan Polat, motosiklet tutkunu gençleri eğitimli, dikkatli ve ekipmanlı sürüşe davet ediyor. 3. Motofest Festivaline katılmak üzere Erzincan'a gelen 30 yaşındaki akrobasi pilotu Birkan Polat, motosikletiyle yaptığı gösterilerle vatandaşların beğenisini kazandı.

Çocuk yaşlarda çırak olarak başladığı bisiklet tamirciliğinde akrobasi sporuyla tanışarak Türkiye şampiyonlukları elde eden Birkan Polat, motosiklet tutkunu gençleri eğitimli, dikkatli ve ekipmanlı sürüşe davet ediyor. 3. Motofest Festivaline katılmak üzere Erzincan'a gelen 30 yaşındaki akrobasi pilotu Birkan Polat, motosikletiyle yaptığı gösterilerle vatandaşların beğenisini kazandı.