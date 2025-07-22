Emre Yazgan'ın Anısına Judo Salonu Açıldı

Emre Yazgan'ın Anısı Judo Salonunda Yaşatılıyor

Erzurum'daki kamp sırasında meydana gelen çığ felaketi sonucu hayatını kaybeden milli judocu Emre Yazgan'ın adı, Kocaeli'de yeni açılan judo salonuna verildi. Emre Yazgan Judo Salonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Judo Federasyonu işbirliğiyle inşa edilerek hizmete girdi.

Açılış Töreninde Duygusal Anlar

Açılış töreninde konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, salonda Emre Yazgan'ın isminin yaşatılacağını belirterek, "İnşallah burada nice Emre'ler yetişecek. Onun gibi başarılı sporcularımız bu salonda antrenman yapacaklar, dünya şampiyonalarına, olimpiyatlara hazırlanacaklar. Biz de onlarla gurur duymaya devam edeceğiz" dedi.

Büyükakın, ailenin acısını paylaştığını ifade ederken, "Bu acı hiçbir şekilde dinmez ama Rabbim sizi cennetinde buluşturur inşallah. Bu salonda adının yaşaması, umarım size mütevazı bir gönül ferahlığı olur" sözlerine yer verdi.

Teşekkür ve Umut Dolu Mesajlar

Salonun inşasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a teşekkür eden Büyükakın, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz da salonun judoya önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirtti. Huysuz, "2028 olimpiyat takımımız buradan güzel sonuçlarla ayrılacak" dedi.

Baba Fatih Yazgan, Emre'nin adının judo salonuna verilmesinin kendilerini çok memnun ettiğini ifade ederek duyduğu minnettarlığı dile getirdi. Törenin ardından Büyükakın, judo milli takım sporcularıyla sohbet edip baklava ikram etti.

Açılış törenine, Emre Yazgan’ın ikizi ve aynı olayda yaralanan judocu Yunus Yazgan, ailesi ve pek çok sporcu katıldı.

Erzurum'da milli takım kampındayken çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden Emre Yazgan'ın adı verilen judo salonu, hizmet vermeye başladı.

Erzurum'da milli takım kampındayken çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden Emre Yazgan'ın adı verilen judo salonu, hizmet vermeye başladı.