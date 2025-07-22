DOLAR
40,42 -0,08%
EURO
47,42 -0,3%
ALTIN
4.452,36 -0,94%
BITCOIN
4.812.086,95 -1,72%

Emre Yazgan'ın Anısına Judo Salonu Açıldı

Çığda hayatını kaybeden milli sporcu Emre Yazgan’ın adı, yeni judo salonuna verildi. Açılışta duygusal anlar yaşandı.

Yayın Tarihi: 22.07.2025 17:47
Güncelleme Tarihi: 22.07.2025 17:47
Emre Yazgan'ın Anısına Judo Salonu Açıldı

Emre Yazgan'ın Anısı Judo Salonunda Yaşatılıyor

Erzurum'daki kamp sırasında meydana gelen çığ felaketi sonucu hayatını kaybeden milli judocu Emre Yazgan'ın adı, Kocaeli'de yeni açılan judo salonuna verildi. Emre Yazgan Judo Salonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Judo Federasyonu işbirliğiyle inşa edilerek hizmete girdi.

Açılış Töreninde Duygusal Anlar

Açılış töreninde konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, salonda Emre Yazgan'ın isminin yaşatılacağını belirterek, "İnşallah burada nice Emre'ler yetişecek. Onun gibi başarılı sporcularımız bu salonda antrenman yapacaklar, dünya şampiyonalarına, olimpiyatlara hazırlanacaklar. Biz de onlarla gurur duymaya devam edeceğiz" dedi.

Büyükakın, ailenin acısını paylaştığını ifade ederken, "Bu acı hiçbir şekilde dinmez ama Rabbim sizi cennetinde buluşturur inşallah. Bu salonda adının yaşaması, umarım size mütevazı bir gönül ferahlığı olur" sözlerine yer verdi.

Teşekkür ve Umut Dolu Mesajlar

Salonun inşasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a teşekkür eden Büyükakın, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz da salonun judoya önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirtti. Huysuz, "2028 olimpiyat takımımız buradan güzel sonuçlarla ayrılacak" dedi.

Baba Fatih Yazgan, Emre'nin adının judo salonuna verilmesinin kendilerini çok memnun ettiğini ifade ederek duyduğu minnettarlığı dile getirdi. Törenin ardından Büyükakın, judo milli takım sporcularıyla sohbet edip baklava ikram etti.

Açılış törenine, Emre Yazgan’ın ikizi ve aynı olayda yaralanan judocu Yunus Yazgan, ailesi ve pek çok sporcu katıldı.

Erzurum'da milli takım kampındayken çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden Emre Yazgan'ın adı...

Erzurum'da milli takım kampındayken çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden Emre Yazgan'ın adı verilen judo salonu, hizmet vermeye başladı.

Erzurum'da milli takım kampındayken çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden Emre Yazgan'ın adı...

Erzurum'da milli takım kampındayken çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden Emre Yazgan'ın adı verilen judo salonu, hizmet vermeye başladı.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da Toplu Taşımada Komisyon Ücreti Kaldırıldı!

Kuruluş Osman'da Burak Özçivit Dönemi Sona Erdi! Yeni Başrol Kim Olacak?

Ehliyet Yenileme İçin Son Tarih Açıklandı: 3 Milyon Sürücü Riskte!

Emeklilere Promosyon Müjdesi: Artık 3 Yıl Bekleme Yok!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırkpınar Başpehlivanı Orhan Okulu, Altın Kemeri Kalıcı Hale Getirmek İstiyor
2
Milli Judocular, Samsun'da Şampiyonaya Hazırlanıyor
3
Emre Yazgan'ın Anısına Judo Salonu Açıldı
4
Pendikspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Bolu'da Devam Ediyor
5
Galatasaray Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
6
Gaziantep FK Sezon Hazırlıklarına Kayseri'de Devam Ediyor
7
Eyüpspor, Üçüncü Etap Kamp Çalışmalarına Bolu'da Başladı

Emeklilere Büyük Müjde: Ziraat ve Halkbank'tan Büyük Destek!

Kuruluş Osman'da Burak Özçivit Dönemi Sona Erdi! Yeni Başrol Kim Olacak?

Emeklilere Promosyon Müjdesi: Artık 3 Yıl Bekleme Yok!

4 Milyon TL Ödülle İtalya'nın Terk Edilen Köyüne Taşınma Fırsatı

Ehliyet Yenileme İçin Son Tarih Açıklandı: 3 Milyon Sürücü Riskte!

Ankara'da Toplu Taşımada Komisyon Ücreti Kaldırıldı!

KKTC'de Asgari Ücrete Yüzde 17.79 Zam! Yeni Rakamlar Açıklandı

Fransa'dan Emeklilik Reformu: Çalışanlara 37.650 TL Destek

SGK'dan Bayram Müjdesi: 12 Yeni İlaç Ücretsiz!

Deprem Konutları: 300 Bininci Anahtar Töreni Geliyor!

Çiftçiler İçin Son Tarih! Tohum Desteği ve Yeni Ödemeler Geliyor

Türkiye'de Ekonomide Dev Düzenlemeler: Faizden Vergilere Yeni Dönem