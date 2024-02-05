Emrecan Bulut Beşiktaş'a veda etti

Beşiktaş, sezon başında kadrosuna kattığı Emrecan Bulut'u sezon sonuna kadar Ümraniyespor'a kiralama kararı aldı. 6 milyon TL bedelle transfer edilen genç yetenek, bu sezon Beşiktaş forması altında resmi bir maçta şans bulamadan Ümraniyespor'a geçici olarak transfer oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Emrecan Bulut, 2023-24 sezonu sonuna kadar Ümraniyespor’a geçici transfer olmuştur. Emrecan Bulut’a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki diğer bir gelişme ise Nottingham Forest'tan Joe Worrall'ı kadrosuna katması oldu. Bu transferle savunma hattını güçlendiren Siyah-Beyazlılar, kadro derinliğini artırmayı hedefliyor.





Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş, genç yıldız adayı Semih Kılıçsoy'un performansıyla dikkat çekti. 18 yaşındaki oyuncu, attığı 2 golle takımına galibiyeti getirirken, Süper Lig'de 7 gole ulaşarak takımının en golcü ismi oldu.

Maçın ardından Semih Kılıçsoy, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Kazanmamız gereken bir maçtı. İyi çalıştık. Hafta içi çalıştıklarımızı sahaya iyi yansıttık. Ben de takımıma gollerle katkı sağladım. Çok mutluyum." şeklinde konuştu. Genç oyuncu ayrıca A Milli Futbol Takımı formasını giyme hayalini paylaştı ve bu yönde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına da başladı. Teknik direktör Fernando Santos yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla takım, taktiksel çalışmalara odaklandı. Özellikle genç yetenek Semih Kılıçsoy'un performansı, taraftarlarda heyecan uyandırırken, Beşiktaş'ın önümüzdeki mücadelelerdeki performansı merakla bekleniyor.