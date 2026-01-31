Ender Örenç: Aldığımız 1 puanla Antalyaspor'un konumunu rahatlatmak istiyoruz

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Antalyaspor, sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonrası teknik direktör Sami Uğurlu'nun kırmızı kartla oyundan atılması sebebiyle basın toplantısına yardımcı antrenör Ender Örenç katıldı.

Maçın genel değerlendirmesi

Örenç, karşılaşmayı değerlendirirken öncelikle taraftara teşekkür etti ve takımın son ana kadar sergilediği mücadeleyi vurguladı. 'Sahadan 1 puanla ayrılıyoruz. Elbette 3 puan istiyorduk ancak aldığımız bu 1 puanla ligdeki konumumuzu biraz daha rahatlatmak istiyoruz' ifadelerini kullandı. Maçın sonucu futbolun doğasında olan bir ihtimal olduğunu; galip de, mağlup da gelebildiklerini belirtti.

Taktiksel yorum

Antalyaspor'un sahaya galibiyet hedefiyle çıktığını söyleyen Örenç, ilk yarıda rakibin ön alan baskısı karşısında zaman zaman daha geride kalarak oyunu kurmayı tercih ettiklerini aktardı. Aut atışlarında kanat oyuncularının merkezi kapatması nedeniyle bek oyuncularını daha fazla opsiyon olarak kullandıklarını, zaman zaman bunu başardıklarını bazen ise uzun oynamaya yöneldiklerini dile getirdi. Top rakibe geçtiğinde ise topsuz oyunda 9 numara yönlendirmeli baskıyı uyguladıklarını, bu baskıyı üç bölgede rotasyonlarla destekleyerek hayata geçirdiklerini belirtti. Trabzonspor’un kanat hareketliliğine karşı ikinci bölgede blok savunma hedeflediklerini ve genel olarak amaçladıkları savunmayı yaptıklarını düşündüğünü ifade etti.

Kırmızı kart ve gol değerlendirmesi

Örenç, takımın attığı golün bireysel bir hata sonucunda oluşmuş olabileceğini ancak golün aynı zamanda çalışılan ve planlanan bir düzenin ürünü olduğunu belirterek bundan memnun olduklarını söyledi. Teknik direktör Sami Uğurlu'nun kırmızı kart görmesine ilişkinse, bunun penaltı itirazından ziyade hakeme verilen bir tepki olduğunu, tepkinin çok aşırı olmadığını ve sarı kart sonrası devam eden bir itirazın gerçekleşmediğini kaydetti.

İleriye dönük plan

Örenç sözlerini, takımın hedefinin her zaman 3 puan olduğunu ancak alınan 1 puanın ligdeki konumu rahatlatmaya yardımcı olacağını vurgulayarak tamamladı. Taraftarlardan övgüyle söz eden Örenç, yarından itibaren Karagümrük maçının hazırlıklarına başlayacaklarını bildirdi.

