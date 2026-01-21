Aston Villa, Fenerbahçe Maçı Öncesi Son Antrenmanını Statta Tamamladı

Aston Villa, Unai Emery yönetiminde Şükrü Saracoğlu'nda son antrenmanını yaptı; ilk 15 dakika basına açık, taktik bölüm kapalı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 21:52
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 21:52
Aston Villa, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını statta tamamladı

Şükrü Saracoğlu'nda son prova

UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında İngiliz ekibi Aston Villa, yarın saat 20.45’te Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Müsabaka için bugün İstanbul’a gelen Aston Villa’da Teknik Direktör Unai Emery ve oyuncular, son antrenman için Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi çimlerine çıktı.

Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Düz koşuyla başlayan antrenman, ısınma hareketleriyle devam etti.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde Fenerbahçe maçı taktiği üzerinde duruldu.

UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan İngiliz ekibi Aston Villa, son çalışmasını mücadelenin oynanacağı statta yaptı.

