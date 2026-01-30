Murat Aksu, World Abilitysport Başkan Yardımcısı Seçildi

TMPK Başkanı Dr. Av. Murat Aksu, World Abilitysport Yönetim Kurulu toplantısında Başkan Yardımcılığı görevine seçildi; uluslararası kapsayıcı spor hedefleri güçlenecek.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 16:20
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 16:20
TMPK Başkanı Aksu, federasyonun üst yönetiminde daha geniş sorumluluk üstlendi

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK) Başkanı Dr. Av. Murat Aksu, Dünya Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (World Abilitysport) Başkan Yardımcısı olarak göreve getirildi. Aksu, İstanbul'da gerçekleştirilen ve yoğun gündemle ilerleyen Yönetim Kurulu toplantısında bu yeni göreve seçildi.

Aksu, halihazırda World Abilitysport Yönetim Kurulu Üyesi olarak sürdürdüğü çalışmalarını, Başkan Yardımcılığı sorumluluğuyla genişleterek üst yönetimde daha etkili bir rol üstlenecek. Seçim, federasyonun önceliklerinin hayata geçirilmesinde koordinasyon ve temsil kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Uzun yıllara dayanan paralimpik sporlar çalışmaları, uluslararası spor yönetişimindeki deneyimi ve kapsayıcı spora ilişkin kararlı tutumu, Aksu'nun yeni görevinin temel dayanakları arasında gösteriliyor.

Dr. Av. Murat Aksu göreve ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: World Abilitysport Yönetim Kurulu’nda yürüttüğüm çalışmaları, Başkan Yardımcılığı sorumluluğuyla daha güçlü bir biçimde sürdürmek benim için büyük bir onur. Engelli bireylerin spora erişimini güçlendiren, sporcuların gelişimini destekleyen ve kapsayıcılığı uluslararası ölçekte ilerleten çalışmaları; ortak akıl ve iş birliğiyle, somut sonuçlara dönüştürmeye devam edeceğiz

Bu atama, hem Türkiye hem de uluslararası arenada paralimpik sporların görünürlüğünü ve etkin koordinasyonunu artırma hedefiyle uyumlu kabul ediliyor. Federasyonun stratejik hedeflerine ulaşmasında Aksu'nun yeni rolünün belirleyici olması bekleniyor.

