Enea Bastianini Emilia-Romagna Grand Prix'sini Kazandı

Enea Bastianini, Emilia-Romagna Grand Prix'sinde Zafer Elde Etti

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağı olan Emilia-Romagna Grand Prix'sinde, Ducati Lenovo takımının yetenekli motosikletçisi Enea Bastianini, büyük bir mücadele sonrası birinci sırada yer aldı. Yarış, Rimini'deki 4,2 kilometrelik Uluslararası Misano Marco Simoncelli Pisti'nde gerçekleştirildi ve 27 tur sürdü.

Ducati'nin Tarihi Başarısı

Bastianini, son turda Jorge Martin (Prima Pramac) ile girdiği kıyasıya mücadelenin ardından liderliği ele geçirerek, Ducati'nin 100. grand prix zaferini kazandırdı. Bu sonuç, Ducati'nin markalar şampiyonluğunu resmen garantilemesine de olanak tanıdı.

Podyumda İspanyol Sürücüler

Yarışta ikinciliği Jorge Martin alırken, Marc Marquez (Gresini) yarışın üçüncüsü oldu. Pilotlar klasmanında lider durumda bulunan Martin, 21. turda Francesco Bagnaia'nın (Ducati Lenovo) kaza yaparak yarış dışı kalmasının ardından avantajını daha da arttırmış oldu.

Yarış Sonuçları ve Gelecek Yarışlar

Emilia-Romagna Grand Prix'sinin sonrası pilotlar klasmanında ilk beş şöyle sıralandı:

Jorge Martin (İspanya): 341 puan Francesco Bagnaia (İtalya): 317 puan Enea Bastianini (İtalya): 282 puan Marc Marquez (İspanya): 281 puan Brad Binder (Güney Afrika): 165 puan

Sezonun 15. yarışı olan Endonezya Grand Prix'si, 29 Eylül tarihinde düzenlenecek.