DOLAR
35,98 -0,19%
EURO
37,39 0,02%
ALTIN
3.314,16 -0,59%
BITCOIN
3.505.669,85 -0,71%

Engelli Tekvandocu Rafet Samet Altın Madalya İçin Mücadele Ediyor

Rafet Samet Adıyaman, Antalya'da başlayacak uluslararası tekvando turnuvasında altın madalya hedefliyor.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 13:22
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 13:33
Engelli Tekvandocu Rafet Samet Altın Madalya İçin Mücadele Ediyor

Engelli Tekvandocu Rafet Samet Altın Madalya İçin Mücadele Ediyor

Milli sporcu Rafet Samet Adıyaman, Antalya'da yarın başlayacak 12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda kürsünün zirvesine tırmanmayı hedefliyor. 23 yaşındaki para tekvandocu, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü öğrencisi. Rafet, 2017 yılında lisede bir arkadaşının yönlendirmesiyle tekvandoya adım attı.

Rafet, 2023 ve 2024'te düzenlenen Türkiye şampiyonalarında ikincilik elde ederek milli takımda yer aldı. Şimdi ise 8-16 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek olan turnuvada altın madalya kazanmayı planlıyor.

Buna ilişkin açıklamalarda bulunan Rafet, antrenmanlarının yoğun ve verimli geçtiğini belirtti. Günde çift antrenman yaptıklarını ifade eden milli sporcu, "Haftanın 6 günü çift ve toplamda günde 4 saat antrenman yapıyoruz. Antrenman ve okulu aynı anda yürütmek yorucu olsa da sporu seviyorum; bırakmak istemiyorum ve azimle devam ediyorum." dedi.

Hayali Olimpiyatlarda Madalya Kazanmak

Rafet Samet, hedeflerini de açıkladı ve 2028 Olimpiyatları'nda madalya kazanarak İstiklal Marşı'nı okutmayı istediğini duyurdu. Antrenörü ile olan ilişkisini de paylaşan milli sporcu, "İbrahim hocayla aramız çok iyi, sürekli destek veriyor ve antrenmanlarımız verimli geçiyor," dedi.

İbrahim Yiğit: "Sonuca Ulaşacak Güce Sahip"

Antrenör İbrahim Yiğit, Rafet'in azimli bir sporcu olduğunu vurgulayarak, "Samet, lise yıllarından beri spor yapıyor, antrenmanlarda çok hırslı ve güçlü." ifadelerini kullandı. Ayrıca, Rafet'in bayrağı göklere çekeceğine inandığını belirtti. Yiğit, "Başarının anahtarı işini sevmektir," diyerek Samet ile birlikte antrenman yapmanın kendilerine keyif verdiğini sözlerine ekledi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü öğrencisi para...

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü öğrencisi para tekvandocu Rafet Samet Adıyaman, Antalya'da yarın başlayacak uluslararası turnuvada altın madalya hedefliyor.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü öğrencisi para...

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü öğrencisi para tekvandocu Rafet Samet Adıyaman, Antalya'da yarın başlayacak uluslararası turnuvada altın madalya hedefliyor.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Engelli Tekvandocu Rafet Samet Altın Madalya İçin Mücadele Ediyor
2
Josh Allen, 2024 NFL Yılın En Değerli Oyuncusu Seçildi
3
Bursaspor, İlkokul Öğrencilerine Formasını Hediye Etti
4
Kocaelispor, Sivasspor Maçında Tedbirli Futbolcu İçin TFF Kararını Bekliyor
5
TTF, Türkiye Tenis Hamlesi Çalıştayı Sonuç Raporunu Açıkladı
6
PFDK, 8 Süper Lig Kulübüne Para Cezası Verdi
7
Hatayspor Taraftarları Kendi Statlarında Maç İzlemeyi Bekliyor

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!