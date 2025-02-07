Engelli Tekvandocu Rafet Samet Altın Madalya İçin Mücadele Ediyor

Milli sporcu Rafet Samet Adıyaman, Antalya'da yarın başlayacak 12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda kürsünün zirvesine tırmanmayı hedefliyor. 23 yaşındaki para tekvandocu, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü öğrencisi. Rafet, 2017 yılında lisede bir arkadaşının yönlendirmesiyle tekvandoya adım attı.

Rafet, 2023 ve 2024'te düzenlenen Türkiye şampiyonalarında ikincilik elde ederek milli takımda yer aldı. Şimdi ise 8-16 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek olan turnuvada altın madalya kazanmayı planlıyor.

Buna ilişkin açıklamalarda bulunan Rafet, antrenmanlarının yoğun ve verimli geçtiğini belirtti. Günde çift antrenman yaptıklarını ifade eden milli sporcu, "Haftanın 6 günü çift ve toplamda günde 4 saat antrenman yapıyoruz. Antrenman ve okulu aynı anda yürütmek yorucu olsa da sporu seviyorum; bırakmak istemiyorum ve azimle devam ediyorum." dedi.

Hayali Olimpiyatlarda Madalya Kazanmak

Rafet Samet, hedeflerini de açıkladı ve 2028 Olimpiyatları'nda madalya kazanarak İstiklal Marşı'nı okutmayı istediğini duyurdu. Antrenörü ile olan ilişkisini de paylaşan milli sporcu, "İbrahim hocayla aramız çok iyi, sürekli destek veriyor ve antrenmanlarımız verimli geçiyor," dedi.

İbrahim Yiğit: "Sonuca Ulaşacak Güce Sahip"

Antrenör İbrahim Yiğit, Rafet'in azimli bir sporcu olduğunu vurgulayarak, "Samet, lise yıllarından beri spor yapıyor, antrenmanlarda çok hırslı ve güçlü." ifadelerini kullandı. Ayrıca, Rafet'in bayrağı göklere çekeceğine inandığını belirtti. Yiğit, "Başarının anahtarı işini sevmektir," diyerek Samet ile birlikte antrenman yapmanın kendilerine keyif verdiğini sözlerine ekledi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü öğrencisi para tekvandocu Rafet Samet Adıyaman, Antalya'da yarın başlayacak uluslararası turnuvada altın madalya hedefliyor.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü öğrencisi para tekvandocu Rafet Samet Adıyaman, Antalya'da yarın başlayacak uluslararası turnuvada altın madalya hedefliyor.