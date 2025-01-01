Engellinin Hayatı Basketbolla Değişti: Aziz Göçeber'in İlham Verici Hikayesi

Engellinin Hayatı Basketbolla Değişti

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'un 40 yaşındaki emektar oyuncusu Aziz Göçeber, 2 yaşında geçirdiği çocuk felci nedeniyle engelli olmasının ardından, basketbolla tanıştıktan sonra hayatının nasıl değiştiğini anlatıyor. Göçeber'in ilham verici hikayesi, sporun hayatına kattığı değerle örnek teşkil ediyor.

Basketbol ile Yeniden Doğuş

Şanlıurfa'da 17 yaşına kadar dışarı çıkmayan ve içine kapanık bir yaşam süren Göçeber'in hayatı, Şanlıurfa Engelliler Derneği ile tanıştığında farklı bir yöne evrildi. Dernek Başkanı Serdar Yıldırım'ın basketbol takımı kuracağı teklifi, onu bu spora adım atmaya ikna etti.

22 Yıldır Mücadele Ediyor

Göçeber, tekerlekli sandalye ile basketbol oynamayı öğrenip, 2002 yılında kulüp kurarak antrenmanlara başladı. Zor bir başlangıcın ardından 2. Lig'de mücadele etmeye başlayan takım, azimle 1. Lig’e ve ardından Süper Lig’e yükseldi. Aziz Göçeber, yaklaşık 22 yıldır hem oyuncu hem de yönetici olarak takımın başarısı için çalışıyor.

Basketbol Eğitimiyle Hayatının Dönüşümü

Basketbola başladıktan sonra eğitimi de kendisine bir yön belirledi. İlk, orta ve lise diplomalarını alarak eğitim hayatını başarıyla tamamladı. “Basketbol sayesinde eğitim hayatımı tamamladım, işe girdim ve evlendim,” diyen Göçeber, bu süreçte hayatının düzenlendiğini vurguladı.

Geçmişten Geleceğe Sesleniş

Kendisi gibi engelli bireylere de seslenen Göçeber, “Eve kapanmayın, mutlaka bir sporla ilgilenin” tavsiyesinde bulundu. Ayrıca, antrenörlük kurslarına başlayarak gelecekte takımına yardımcı olma hedefini de dile getirdi.

Şanlıurfa'da 2 yaşında geçirdiği çocuk felci nedeniyle engelli olan ve 17 yaşına kadar dışarı çıkmayarak içine kapanık bir yaşam süren Aziz Göçeber'in hayatı, tanıştığı basketbolla değişti. Göçeber, yaklaşık 22 yıldır sporcu ve yönetici olarak takımının başarısı için mücadele ediyor.

Şanlıurfa'da 2 yaşında geçirdiği çocuk felci nedeniyle engelli olan ve 17 yaşına kadar dışarı çıkmayarak içine kapanık bir yaşam süren Aziz Göçeber'in hayatı, tanıştığı basketbolla değişti. Göçeber, yaklaşık 22 yıldır sporcu ve yönetici olarak takımının başarısı için mücadele ediyor.