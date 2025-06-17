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Eray Şamdan, 2023'te Yeni Başarılar İçin Hajle Gazlanıyor

İki kez 'Grand Winner' unvanını kazanmayı başaran Eray Şamdan, dünya oyunları ve İslam oyunlarında zirve hedefliyor.

Yayın Tarihi: 17.06.2025 11:17
Güncelleme Tarihi: 17.06.2025 11:17
Eray Şamdan, 2023'te Yeni Başarılar İçin Hajle Gazlanıyor

Eray Şamdan, Başarılarına Devam Ediyor

Milli karateci Eray Şamdan, 2023 yılı hedefleriyle kararlılıkla ilerliyor. İkinci kez 'Grand Winner' unvanını kazanarak büyük bir başarıya imza atan Şamdan, bu yıl dünya oyunları, İslam oyunları ve dünya şampiyonasında madalya kazanmayı hedefliyor.

Dünya Karate Federasyonu'nda Zirveye Yerleşti

27 yaşındaki sporcu, Karate 1 Premier Lig sezonunu birincilikle tamamlayarak, Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda Türkiye'ye karatede ilk madalyayı getirmişti. Shandan, 2025 sezonunun final etabında 2 altın ve bir bronz madalya kazanarak klasmanında en iyi sporcusu oldu.

Madalya Hedefleri

Şamdan, ağustos ayında Çin’de düzenlenecek dünya oyunları, kasım ayında Mısır’da yapılacak dünya şampiyonası ve yine aynı ay Suudi Arabistan’da gerçekleştirilecek İslam oyunlarından madalyayla dönmek için sürekli çalıştığını ifade etti. Şamdan, "Hedefim tekrar oralarda zirveyi görmek, bayrağımızı tüm milletlerin arasında dalgalandırmak ve İstiklal Marşımızı okutmak,” dedi.

Akademik Kariyerine Devam Ediyor

Bursa Uludağ Üniversitesi’nde yüksek lisans öğrenimine devam eden Eray Şamdan, aynı zamanda üniversitede karate antrenörlüğü yapıyor. Gelecekte hem eğitim hem de spor alanında gençlere katkı sağlamayı amaçlıyor. "Zirvede bırakacak bir sporculuk kariyerim olsun istiyorum,” diyen Şamdan, olimpiyatlarda karate branşının yer alması durumunda altın madalya kazanmak istediğini de sözlerine ekledi.

Genç Karateciler İçin İdol

Karate sporunu yapan çocukların idolü olmaktan gurur duyduğunu söyleyen Şamdan, gençlere hedef koymaları gerektiğini vurguladı. "Hedef olmadan çalışma olmuyor. Disiplinli bir şekilde, multi disipliner çalışan tüm gençlerimizin önü açık,” şeklinde konuştu.

Dünya Karate Federasyonu (WKF) tarafından organize edilen Karate 1 Premier Lig'de sezonunu...

Dünya Karate Federasyonu (WKF) tarafından organize edilen Karate 1 Premier Lig'de sezonunu birincilikle tamamlayan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türk spor tarihinin karatede ilk olimpiyat madalyasını getiren Eray Şamdan (fotoğrafta); bu yılki dünya oyunları, İslam oyunları ve dünya şampiyonasında da başarısını tekrarlamak istiyor. Şamdan, AA muhabirine açıklama yaptı.

Dünya Karate Federasyonu (WKF) tarafından organize edilen Karate 1 Premier Lig'de sezonunu...

Dünya Karate Federasyonu (WKF) tarafından organize edilen Karate 1 Premier Lig'de sezonunu birincilikle tamamlayan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türk spor tarihinin karatede ilk olimpiyat madalyasını getiren Eray Şamdan (fotoğrafta); bu yılki dünya oyunları, İslam oyunları ve dünya şampiyonasında da başarısını tekrarlamak istiyor. Şamdan, AA muhabirine açıklama yaptı.

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