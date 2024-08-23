Eray Yazgan'dan Karaborsa Bilet İddialarına Yanıt

Galatasaray Genel Sekreteri'nden Sert Açıklama

Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, basında yer alan "karaborsa bilet satışı" iddialarına yanıt vererek, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti.

İddialara Cevap Verdi

Yazgan, yaptığı yazılı açıklamada, "Ne görev yaptığım süre boyunca ne öncesinde Galatasaray ismini kullanarak bir kuruş menfaat sağladım. Kimseye de göz yummadım" ifadelerini kullandı. Açıklamalarında, herhangi bir belge olmaksızın sadece dedikodulara dayanarak kendisinin hedef gösterildiğini belirtti.

İfade Vermediğini Vurguladı

Galatasaray Genel Sekreteri, "Bilet" soruşturması kapsamında ifade verdiği yönündeki iddiaları yalanlayarak, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan kendisine herhangi bir çağrı yapılmadığını ifade etti. Bunun yanı sıra, bu tür bir soruşturma olup olmadığını öğrenmek amacıyla yetkililerle iletişime geçtiğini de belirtti.

Son Olarak

Yazgan, "İftiralarla izlenme rakamları peşinde koşanlar, yayınlarda bunları da anlatsın" diyerek, Galatasaray camiasının haklarını her zaman savunacağını vurguladı. Bu bağlamda, "Ömrüm yettikçe de savunacağım" mesajını verdi.