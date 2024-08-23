Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Eray Yazgan'dan Karaborsa Bilet İddialarına Yanıt

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, karaborsa biletle ilgili iddialara sert tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 21:30
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 21:30
Eray Yazgan'dan Karaborsa Bilet İddialarına Yanıt

Galatasaray Genel Sekreteri'nden Sert Açıklama

Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, basında yer alan "karaborsa bilet satışı" iddialarına yanıt vererek, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti.

İddialara Cevap Verdi

Yazgan, yaptığı yazılı açıklamada, "Ne görev yaptığım süre boyunca ne öncesinde Galatasaray ismini kullanarak bir kuruş menfaat sağladım. Kimseye de göz yummadım" ifadelerini kullandı. Açıklamalarında, herhangi bir belge olmaksızın sadece dedikodulara dayanarak kendisinin hedef gösterildiğini belirtti.

İfade Vermediğini Vurguladı

Galatasaray Genel Sekreteri, "Bilet" soruşturması kapsamında ifade verdiği yönündeki iddiaları yalanlayarak, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan kendisine herhangi bir çağrı yapılmadığını ifade etti. Bunun yanı sıra, bu tür bir soruşturma olup olmadığını öğrenmek amacıyla yetkililerle iletişime geçtiğini de belirtti.

Son Olarak

Yazgan, "İftiralarla izlenme rakamları peşinde koşanlar, yayınlarda bunları da anlatsın" diyerek, Galatasaray camiasının haklarını her zaman savunacağını vurguladı. Bu bağlamda, "Ömrüm yettikçe de savunacağım" mesajını verdi.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!