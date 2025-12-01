Erciyes 38 FK fırsatı kaçırdı: Mazıdağı Fosfatspor 1-1
TFF 3. Lig 2. Grup 11. haftasında Erciyes 38 FK, evinde Mazıdağı Fosfatspor ile 1-1 berabere kaldı. Mavi-siyahlılar haftayı 1 puanla kapattı.
Maç Bilgileri
Stat: RHG Enertürk Enerji Stadyumu
Hakemler: Oğuzhan Hamitoğlu, Emrah Uluçay, Denizcan Şahin
Maç Detayları
Skor: Erciyes 38 FK 1-1 Mazıdağı Fosfatspor
Goller: Samet Türk (dk.33) (Mazıdağı Fosfatspor); Çağrı Yağız Yasak (dk.63 penaltı) (Erciyes 38 FK)
Erciyes 38 FK: Kadem Burak Yaşar, Ahmet Kağan Malatyalı, Batuhan Kazancı, Utku Burak Kunduzcu, Muhammet Eren Arıkan, Berat İşkol, (Utkan Gökçen dk.46), Berke Kayar, Hüseyin Ekici, Sarp Ekinci, Çağrı Yağız Yasak, Alperen Öztaş, (Mahir Işkın dk.82)
Mazıdağı Fosfatspor: Ali Rıza Kırmızıtaş, Melih Ahmet İpek, Emir Özsoy, (Mehmet Ali Kılıç dk.81), Şükrü Kaan Kılıçaslan, (Utkan Konyalı dk.73), Furkan Özdemir, Erdi Kasapoğlu, Tolga Mert Aslan, Ahmet Çelik, Mehmet Aslan, Samet Türk, (Muhammet Fırat dk.46), Fatih Kılıç, (Mertcan Aşçı dk.71)
Sarı kartlar: Çağrı Yağız Yasak (Erciyes 38 FK); Erdi Kasapoğlu, Mehmet Aslan, Mehmet Ali Kılıç (Mazıdağı Fosfatspor)
Kırmızı kart: Mesut Toros (Teknik Direktör) (Mazıdağı Fosfatspor)
