Erciyes 38 FK fırsatı kaçırdı: Mazıdağı Fosfatspor 1-1

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Erciyes 38 FK, 11. haftada evinde Mazıdağı Fosfatspor ile 1-1 berabere kalarak 1 puana razı oldu.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 04:46
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 04:46
Erciyes 38 FK fırsatı kaçırdı: Mazıdağı Fosfatspor 1-1

Erciyes 38 FK fırsatı kaçırdı: Mazıdağı Fosfatspor 1-1

TFF 3. Lig 2. Grup 11. haftasında Erciyes 38 FK, evinde Mazıdağı Fosfatspor ile 1-1 berabere kaldı. Mavi-siyahlılar haftayı 1 puanla kapattı.

Maç Bilgileri

Stat: RHG Enertürk Enerji Stadyumu

Hakemler: Oğuzhan Hamitoğlu, Emrah Uluçay, Denizcan Şahin

Maç Detayları

Skor: Erciyes 38 FK 1-1 Mazıdağı Fosfatspor

Goller: Samet Türk (dk.33) (Mazıdağı Fosfatspor); Çağrı Yağız Yasak (dk.63 penaltı) (Erciyes 38 FK)

Erciyes 38 FK: Kadem Burak Yaşar, Ahmet Kağan Malatyalı, Batuhan Kazancı, Utku Burak Kunduzcu, Muhammet Eren Arıkan, Berat İşkol, (Utkan Gökçen dk.46), Berke Kayar, Hüseyin Ekici, Sarp Ekinci, Çağrı Yağız Yasak, Alperen Öztaş, (Mahir Işkın dk.82)

Mazıdağı Fosfatspor: Ali Rıza Kırmızıtaş, Melih Ahmet İpek, Emir Özsoy, (Mehmet Ali Kılıç dk.81), Şükrü Kaan Kılıçaslan, (Utkan Konyalı dk.73), Furkan Özdemir, Erdi Kasapoğlu, Tolga Mert Aslan, Ahmet Çelik, Mehmet Aslan, Samet Türk, (Muhammet Fırat dk.46), Fatih Kılıç, (Mertcan Aşçı dk.71)

Sarı kartlar: Çağrı Yağız Yasak (Erciyes 38 FK); Erdi Kasapoğlu, Mehmet Aslan, Mehmet Ali Kılıç (Mazıdağı Fosfatspor)

Kırmızı kart: Mesut Toros (Teknik Direktör) (Mazıdağı Fosfatspor)

TFF 3. LİG 2. GRUPTA MÜCADELE EDEN ERCİYES 38 FK LİGİN 11. HAFTASINDA EVİNDE MAZIDAĞI FOSFATSPOR...

TFF 3. LİG 2. GRUPTA MÜCADELE EDEN ERCİYES 38 FK LİGİN 11. HAFTASINDA EVİNDE MAZIDAĞI FOSFATSPOR İLE 1-1 BERABERE KALDI. MAVİ-SİYAHLILAR HAFTAYI 1 PUANLA KAPATTI.

TFF 3. LİG 2. GRUPTA MÜCADELE EDEN ERCİYES 38 FK LİGİN 11. HAFTASINDA EVİNDE MAZIDAĞI FOSFATSPOR...

İLGİLİ HABERLER

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erciyes 38 FK fırsatı kaçırdı: Mazıdağı Fosfatspor 1-1
2
Melikgazi Kayseri Basketbol, Emlak Konut'a 84-71 Yenildi — Üst Üste 3. Mağlubiyet
3
Didim Belediyespor deplasmanda Ülkü Spor'u 3-0 yendi
4
İncirliova Belediyespor’tan Gollü Galibiyet: Laleler 6-0 ile Zirveye Tutundu
5
Melissa Vargas Malatya'da Ehliyetini Aldı
6
Beşiktaş Deplasmanda Etkili: 8 Maçta 14 Puan
7
El Bilal Toure Beşiktaş'ta skora katkılarını sürdürüyor

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı